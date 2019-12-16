Мост на о.Елены станет важнейшим элементом Владивостокской кольцевой автодороги

Мост на остров Елены станет одним из важнейших элементов Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД), которая соединит центральный район города и района Эгершельда, где находится морской торговый порт, с островом Русским. Предполагается, что реализация проекта даст возможность порту увеличить грузооборот и доставлять грузы не через центральные улицы города, а в объезд, через остров Русский, а также облегчит движение частного транспорта.