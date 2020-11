На Vostok Fashion Day в Москве свои коллекции представили дизайнеры Дальнего Востока

В Москве состоялась презентация коллекций дизайнеров Дальнего Востока Vostok Fashion Day. Мероприятие организовано Фондом Росконгресс в рамках "Дней Дальнего Востока в Москве", которые проходили 2–14 декабря

В Москве состоялась презентация коллекций дизайнеров Дальнего Востока Vostok Fashion Day. Мероприятие организовано Фондом Росконгресс в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве», которые проходили 2–14 декабря. Лучшие дальневосточные образы были представлены на площадке инновационного мультиформатного бренд-пространства Hyundai Motorstudio. Vostok Fashion Day стал продолжением шоу дальневосточных дизайнеров, которое прошло на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре этого года. Тогда, в рамках культурной программы, в Дальневосточном федеральном университете состоялся модный показ Far East – Fashion Forpost. «Восточный экономический форум прежде всего направлен на ускоренное экономическое развитие Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества. Вместе с тем Форум знакомит гостей и участников с культурой и традициями региона, а также его творческими достижениями. Мероприятия в рамках „Дней Дальнего Востока“ способствуют популяризации региона и позволяют продемонстрировать его уникальные возможности москвичам и гостям столицы», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков. В рамках Vostok Fashion Day были представлены коллекции дизайнеров, которые в этом сезоне уже участвовали в азиатских неделях моды. Среди них: Светлана Никонова, Юлия Воротникова, Ирина Акулина, Елена Рудермель, Анастасия Шаклеина, Денис Бурлаков, Татьяна Васильева и Светлана Черемных. Во время показа детской коллекции на подиум вышли ученики «Творческого Центра Игоря Саруханова». Участники мероприятия также приняли участие в розыгрыше призов, в том числе путешествия на Камчатку, в Долину гейзеров, и поездки на фестиваль туризма «Оймякон – полюс холода» в Якутии. Кроме того, гости Vostok Fashion Day услышали музыкальные композиции дальневосточных исполнителей, а также познакомились с выставкой «Женские образы в современной живописи художников Дальневосточного федерального округа. Мадонны Дальнего Востока», включающей 11 работ авторов. В дни V Восточного экономического форума выставка проходила в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский для гостей и участников Форума, а после завершения ВЭФ – в Приморской государственной картинной галерее для жителей Владивостока. VI Восточный экономический форум состоится 2–5 сентября 2020 года во Владивостоке. Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru Фото © roscongress.org Газета "Золотой Рог", Владивосток.

