На Vostok Fashion Day в Москве свои коллекции представили дизайнеры Дальнего Востока

«Восточный экономический форум прежде всего направлен на ускоренное экономическое развитие Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества. Вместе с тем Форум знакомит гостей и участников с культурой и традициями региона, а также его творческими достижениями. Мероприятия в рамках „Дней Дальнего Востока“ способствуют популяризации региона и позволяют продемонстрировать его уникальные возможности москвичам и гостям столицы», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.