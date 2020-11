Технопарк "Кванториум" во Владивостоке готовят к открытию

Открыть Кванториум во Владивостоке планируется 19 декабря

Открыть Кванториум во Владивостоке планируется 19 декабря В технопарке завершают последние отделочные работы, наводят порядок, завозят и расставляют мебель и оборудование. Ход финальных работ проинспектировал глава города Олег Гуменюк. Современный дизайн, яркая и комфортная мебель, а главное современное учебное оборудование – технопарк «Кванториум» обретает завершённый вид. Уже совсем легко представить, как совсем скоро здесь закипит жизнь, полная познания и творчества. Глава Владивостока Олег Гуменюк тщательно проверил качество ремонта, а также особо заинтересовался новым оборудованием, которое уже поступило в учебный центр и начало занимать свои места на стеллажах в аудиториях. «Работа, которая сегодня здесь ведётся, очень важна для Владивостока, ведь тысячи ребят нашего города получат возможность заниматься на совершенно новом инновационном оборудовании, по современным технологиям, в удивительных творческих условиях. Дети будут не только изучать различные науки, ставить опыты, но и учиться мыслить, творить. Это уникальный научный детский центр, таких проектов городу нужно как можно больше в наш век цифровых технологий», – поделился впечатлениями Олег Гуменюк. Всего в технопарке будут работать семь лабораторий – промдизайнквантум, хайтек, IT-квантум, биоквантум, VR- AR-квантум, энерджиквантум, промробоквантум. Занимают своё место и экспонаты будущего интерактивного музея науки. Помимо этого, дети смогут дополнительно заниматься в Кванториуме английским языком, математикой и шахматами. «Не только мы с нетерпением ждём окончания всех работ, но и ребята, которым предстоит заниматься в Кванториуме. Это новое слово в развитии дополнительного образования во Владивостоке. В городе появится современная территория для максимального раскрытия детского потенциала», – отмечает директор Дворца детского творчества Оксана Соловьёва. Формат обучения предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные уроки с преподавателями, во время которых именно практике будет уделено большое внимание. В первом наборе технопарка – свыше 800 школьников. А сегодня в Кванториуме ведётся дополнительный набор учеников. Напомним, что владивостокский Кванториум расположился в помещениях Дворца детского творчества по адресу: Океанский проспект, 43. Анастасия Котлярова (фото) Газета "Золотой Рог", Владивосток.

