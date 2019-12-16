Tele2 развивает 4G-сеть в Приморье

«Высокоскоростной мобильный интернет от Tele2 очень востребован абонентами Приморья. При сравнении аналогичных периодов в 2018 и 2019 годах интернет-трафик год к году вырос более чем на 40%. Много «качают» не только в городах, но и в небольших селах. Для удовлетворения растущего спроса клиентов на услугу передачи данных в настоящее время мы активно развиваем высокоскоростной мобильный интернет и стремимся к «ковровому покрытию» и увеличению абонентской базы».