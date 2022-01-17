Кондитерская фабрика работает, но продукцию в фирменные торговые точки не поставляет

Большинство фирменных магазинов «Приморского кондитера» во Владивостоке вот уже почти месяц не работают. Но и в тех, что открыты, приобрести практически нечего — полки полупустые.

Вместо коробок с легендарным «птичьим молоком», прославившим Владивостокскую кондитерскую фабрику на всю страну, в фирменных магазинах установлены упаковки с надписью «муляж». Как уверяют сотрудники открытых торговых точек, товарный запас в последний раз пополнялся ещё до наступления Нового года. Покупателям, привыкшим заходить сюда за полюбившимися конфетами, свежеиспечённым печеньем и мармеладом, выбрать не из чего — ассортимент очень скудный. На вопрос покупателей, когда завезут новый товар, продавцы не могут дать точный ответ. Предполагают, что через неделю. Сейчас идёт оформление неких документов. При этом фабрика работает — запах выпускаемой продукции учует всякий, кто проходит или проезжает мимо в авто с открытым окном. Ранее портал «Восток-Медиа» сообщал со ссылкой на информацию с сайта ФНС, что магазины закрыты с 16 декабря на неопределённый срок из-за смерти владельца — индивидуального предпринимателя.

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