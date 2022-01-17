Новая победа Tigre de Cristal: приморский курорт признали лучшим в России

Новая победа Tigre de Cristal: приморский курорт признали лучшим в России
Новая победа Tigre de Cristal: приморский курорт признали лучшим в России
Сегодня, 09:00БизнесФото: ООО «Джи1 Интертейнмент»
Гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal Hotel & Resort (ООО «Джи1 Интертейнмент») стал победителем международной премии World Casino Awards 2021. Первый резидент интегрированной развлекательной зоны «Приморье» назван «Лучшим казино с отелем России 2021».
Фото:ООО «Джи1 Интертейнмент»

Как отметил исполнительный директор ООО «Джи1 Интертейнмент» Стилианос Тсифетакис, победы мотивируют команду Tigre de Cristal на рост и развитие профессиональных навыков.

— Мы получали награды за лучший отель, но это первая номинация, которая отмечает нас как казино с отелем. Наши усилия по улучшению уровня сервиса, работа по международным стандартам и условия, которые мы создали для наших гостей, были замечены и высоко оценены на международном уровне, — рассказал Стилианос Тсифетакис.

Фото:ООО «Джи1 Интертейнмент»

Стоит отметить, что Tigre de Cristal готовится к расширению территории и строительству второй фазы проекта. Концепция нового комплекса соответствует стандартам туристических курортов мирового класса. Его площадь составит почти 74 тысячи кв.метров, где только 15% территории предназначены для азартных игр.

Акцент будет сделан на развитии неигровых развлекательных объектов: для гостей будут построены рестораны, кафе, бары, а также зона бассейна, СПА и баня под открытым небом, минимаркет и детский центр. Гостиничный фонд составит 383 номера различных категорий.

Фото:ООО «Джи1 Интертейнмент»

Справка «ЗР»

World Casino Awards — премия для крупных участников игорной индустрии по всему миру, отмечающая их передовые достижения. Это дочерний проект премии World Travel Awards (WTA), в которой Tigre de Cristal был номинирован трижды в категориях: «Ведущий Российский отель 2017», «Ведущий российский курорт 2018», «Ведущий российский курорт 2019» и одержал победу в 2018 году. Сегодня бренд WTA признан во всем мире как высший показатель качества, а победители устанавливают ориентир, к которому стремятся другие участники рынка.

Бренды, получившие высшие награды, включают Casino de Monte-Carlo («Лучшее казино мира»), Atlantis Paradise Island («Лучший отель-казино в мире») и Resorts World Las Vegas («Лучшее новое казино мира»).

Сюжеты:
Приморье
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