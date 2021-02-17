От 50 тыс. в месяц: Во Владивостоке прошла ярмарка вакансий для уволенных и сокращенных

«Если говорить об уровне заработных плат, то его можно обозначить как „от 50 тысяч рублей в месяц и выше“. Для примера, электромонтажник третьего разряда будет получать на руки около 60 тысяч рублей в месяц без доплат за возможную переработку. Коллектив „Радиоприбора“ для нас интересен прежде всего тем, что сферы деятельности наших предприятий пересекаются, и здесь есть много нужных нам специалистов, которых мы можем трудоустроить у себя», — уточнила представитель.