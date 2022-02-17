Законодатели модной индустрии Приморья расскажут о трендах цифровой одежды

Законодатели модной индустрии Приморья расскажут о трендах цифровой одежды
Законодатели модной индустрии Приморья расскажут о трендах цифровой одежды
Сегодня, 12:57БизнесФото: 1mediainvest.ru
Во Владивостоке с 21 февраля по 4 апреля пройдут мероприятия дизайнерского хакатона креативных индустрий Дальнего Востока «Марки-символы Приморья». В программе — лекции международных экспертов, а также проектные сессии в области модной индустрии, IT, ритейла, маркетинга и PR.

Участники форума смогут поработать в одной команде с теми, кто делает эскизы, производит одежду, продвигает и продаёт продукт, разрабатывает цифровые и digital-решения. Кроме того, это возможность представить свой проект потенциальным заказчикам, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Образовательный блок пройдет с 21 февраля по 25 марта. Запланировано 14 выступлений как онлайн, так и в очном формате. Организаторы поделятся знаниями и опытом в создании и развития региональных брендов, выработки готовых решений в модной индустрии, ремесленничестве и декоративно-прикладном творчестве. Темы выступлений — экономия ресурсов мелкосерийного производства, тренды цифровой моды, выход на экспорт и другие.

Проектные сессии начнутся 26 марта и завершатся 2 апреля. Цель модуля — выявить общие ценности и цели отраслевого бизнес-сообщества, проработать кейс для создания готового продукта на хакатоне. Темы, которые будут подниматься в ходе сессий — «Бренд и символы Приморского края», «Ключевые точки развития бизнеса дизайнера», «От hand-made к бизнесу» и «Ценности и цели отраслевого бизнес-сообщества».

Сам хакатон пройдет 4 и 5 апреля. Его участников ждут как индивидуальные кейсы по развитию бизнеса в fashion-индустрии и ремесленничестве, так и задачи от компаний-заказчиков (участие в коллаборации, разработка продукции и другие). Руководить работой команд будут федеральные, региональные и международные эксперты по управлению, развитию бизнеса в модной индустрии, продажам, регионального брендинга и ИТ- технологиям.

Как обещают организаторы, победители смогут представить свои продукты на Восточном экономическом форуме уже в этом году.

Сюжеты:
Приморье
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