Аэропорт Владивосток в 2 раза увеличил международный пассажиропоток

По итогам января-апреля 2021 года аэропорт обслужил более 410 тыс. пассажиров.
За апрель количество обслуженных пассажиров составило более 114 тыс. пассажиров. Внутренними авиалиниями было перевезено 112 тыс. человек, что превысило показатель предыдущего года более чем в 4 раза. Всего в апреле на международных авиалиниях было обслужено 3 тыс. пассажиров, что в два раза превысило показатель прошлого года.
«Внутренний пассажиропоток за это время составил 404 тыс. человек, что на 22% выше показателя аналогичного периода предыдущего года. Рост количества пассажиров на внутренних рейсах отмечен рейсами в Москву, Южно-Сахалинск, Новосибирск и Петропавловск-Камчатский. По сравнению с прошлым годом внутренняя маршрутная сеть аэропорта расширена направлениями Анадырь, Комсомольск-на-Амуре и Нерюнгри. На международных линиях было обслужено 7 тыс. человек», — говорится в сообщении МАВ.
Кроме того, как сообщает пресс-служба Международного аэропорта Владивосток, в воздушной гавани завершились работы по подготовке к весенне-летнему периоду 2021 года. Специальная комиссия подтвердила готовность персонала, спецтранспорта, наземного оборудования.
Так, к началу сезона состоялся смотр техники, используемой на аэродроме в летний период. Службой спецтранспорта подготовлены автомобили, средства механизации и оборудование для летнего содержания аэродрома, проведена ревизия технического состояния пожарной техники, оборудования и снаряжения.
Традиционно состоялась подготовка личного состава технических служб, которые занимаются наземным обслуживанием воздушных судов. Весь персонал, задействованный в обслуживании пассажиров, грузов и воздушных судов, прошел техническую учебу и сдал зачеты.