За четыре месяца авиакомпания «Аврора» перевезла более 275 тысяч пассажиров

За четыре месяца авиакомпания «Аврора» перевезла более 275 тысяч пассажиров
За четыре месяца авиакомпания «Аврора» перевезла более 275 тысяч пассажиров
Сегодня, 09:20БизнесФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
За этот период авиакомпания выполнила 4 549 рейсов

За январь–апрель 2021 года авиакомпания «Аврора» перевезла 275 147 пассажиров. Из них на внутренних рейсах было перевезено 272 452 пассажира, на международных — 2 695 человек.

«В этот период авиакомпания „Аврора“ выполнила 4 549 рейсов, из них на международных линиях — 62 рейса, на внутренних — 4 487 рейсов. Пассажирооборот „Авроры“ составил 356,42 млн пкм., грузооборот — 1 522 тонны», — говорится в сообщении авиакомпании.

Напомним, «Аврора» на регулярной основе выполняет полёты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Токио. Внутрироссийские направления Авиакомпании представлены маршрутами в города: Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре.

Также самолёты авиакомпании «Аврора» выполняют регулярные социально значимые рейсы по местным воздушным линиям в Сахалинской области, Приморском и Хабаровском краях.

Сюжеты:
Приморье
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