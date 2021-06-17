«Россиян кормят поддельной сайрой?»: Приморский рыбоконсервный завод бьет тревогу

«Россиян кормят поддельной сайрой?»: Приморский рыбоконсервный завод бьет тревогу
«Россиян кормят поддельной сайрой?»: Приморский рыбоконсервный завод бьет тревогу
Сегодня, 15:58БизнесФото: pxhere.comсайра или сельдь?
Приморский производитель рыбных консервов «Доброфлот» сообщил, что недобросовестные производители под видом консервированной сайры продают россиянам сельдь. Соответствующую жалобу компания направила в Роспотребнадзор, пишет РБК.

«Кроме нас, ее никто не ловит, проверяем таможенную статистику — никто сайру в Россию не завозит. Сырья быть не может, а прилавки забиты сайрой», — сообщил управляющий группы «Доброфлот» Александр Ефремов.РБКhttps://www.rbc.ru

По словам управляющего, о проблеме стало известно относительно недавно — несколько месяцев назад. Специалисты компании обратили внимание, что консервированная сайра от «Доброфлота» плохо продается. При этом рядом на полках уйма банок от других производителей по более низким ценам.

Ефремов рассказал, что сайру в России ловит только его компания. Другие же рыбозаводы могут импортировать ее из-за рубежа от азиатских рыбаков. Однако согласно таможенной статистике, сайру в РФ никто не завозил.

«Сырья быть не может, а прилавки забиты сайрой. Берем анализы и понимаем, что она поддельная», — уточнил управляющий.РБКhttps://www.rbc.ru

По мнению специалистов «Доброфлота», нечестные на руку производители сайру заменяют на менее дорогую сельдь, но на банках все равно указывают, что внутри сайра.

В Роспотребнадзоре информацию «Доброфлота» не опровергают, но и не подтверждают. Ведомство пока сталкивалось лишь с единичными случаями фальсификации.

Проблемой приморского рыбоконсервного завода заинтересовался депутат Госдумы Николай Коломейцев. Запросы с просьбой провести проверку были разосланы дополнительно в Генпрокуратуру и Минсельхоз.

Сюжеты:
Приморье
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