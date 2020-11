Барсы выходят на вершину

В Приморье стало популярным отправиться на неизвестную вершину с гидом на внедорожнике

В Приморье стало популярным отправиться на неизвестную вершину с гидом на внедорожнике Приморский край по праву считается горным регионом – его сложный рельеф и завораживающие виды привлекают туристов круглый год. Сегодня восхождение на вершины является популярным видом активного отдыха, ставшим доступным даже для людей, не имеющих специальной подготовки. О том, какие горы наиболее популярны у путешественников, и какую роль в этом играет почетный знак «Приморский барс», выяснила газета «Золотой Рог». Если еще три-четыре года назад все коммерческие группы в горы были ограничены Пиданом, Фалазой и Облачной, то сейчас география вершин сильно разрослась. Это обусловлено, во-первых, более широким доступом туриста к информации (Instagram, группы в WhatsApp с интересом «туризм») и, во-вторых, - появлением новой для приморского туризма услуги - джип-туров. «Сейчас стало удобно собрать несколько друзей и отправиться на неизвестную вершину с гидом на внедорожнике. Также можно отметить тот факт, что сейчас коммерческий туризм переместился в более комфортный отдых. Если 10 лет назад почти все ходили в походы с костром и гитарой, то сейчас многие из них едут на базы отдыха с баней и душем в номере. Многие турфирмы вообще отказались от палаточного размещения в своих турах» - рассказывает руководитель туристической компании «Бюро активности, развлечения и спорта» Сергей РУДОВ. По словам эксперта, популярности прогулкам по горам добавляет перспектива получить почетный знак «Приморский барс». «Это инициатива федерации спортивного туризма Приморского края. Для того, чтобы получить почетный знак, необходимо посетить и сфотографироваться на контрольных точках десяти вершин из списка в регламенте «Приморского барса». Также, интерес к горному туризму растет, поскольку в регионе действует государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, которая ежегодно увеличивает турпотоки, как иностранцев, так и россиян. Топ-10 приморских вершин Самая высокая вершина Приморья – потухший вулкан Аник, входящий в горную цепь Сихотэ-Алинь. Высота Аника – 1933 метра над уровнем моря, однако гора лишь частично расположена в Приморском крае, другая ее часть лежит на территории Хабаровского края. Именно поэтому Аник не входит в десятку гор, которые нужно покорить, чтобы получить «Приморского барса». Тем не менее, желающим взойти на вершину могут помешать разве что суровые погодные условия, которые в тех краях отличаются особым холодом. Вторая по высоте, и полностью приморская, вершина края – гора Облачная высотой 1854 метра. Она - вторая по высоте гора Приморья, и первая в списке вершин «Приморского барса». Находится Облачная в долине реки Уссури, в Национальном парке «Зов тигра» в Чугуевском районе. Восхождение на нее займет 4-5 часов. Следующая гора из списка – Снежная, высотой 1684 метра. Здесь нужно сфотографироваться у тригопункта. Вершина также является одной из точек горной системы Сихотэ-Алинь и располагается в центральной части Приморского края. Чтобы добраться сюда, придется потратить около 4 часов. Еще одна гора, Сестра, высота которой составляет всего 318 метров, считается одной из самых простых для восхождения. Находится вершина недалеко от города Находка в устье реки Партизанская. Чтобы сдать зачет, путнику необходимо сделать фото на фоне обелиска и тригопункта, расположенных на Сестре. Дойти до вершины можно за час, а то и меньше. Четвертая гора – Ольховая, высотой 1669 метров над уровнем моря. Ольховая – одна из вершин Алексеевского хребта горной системы Сихотэ-Алинь. Здесь туристу нужно сфотографироваться у тригопункта и большого озера Алексеевское, которое находится на высоте 1600 метров. Путь до озера и до вершины займет около 4-5 часов. Чтобы попасть на вершину пятой по списку горы Голец, высота которой 1604 метра, нужно для начала доехать до Партизанского района, где она расположена. Как рассказывают опытные альпинисты, эту гору посещает не так много туристов, ведь она не такая уж простая для восхождения. Голец – крутая, остроконечная гора, усыпанная камнями и стоящая посреди почти не тронутой тайги неподалеку от села Молчановка. Путь сюда занимает разное время у разных путешественников, в зависимости от их подготовки: можно взбежать и за 2-3 часа, а можно растянуть восхождение и на 5-6 часов. Добравшись сюда, нужно сфотографироваться у тригопункта с южной стороны вершины. Шестая гора Приморского барса, Лысая, в высоту составляет 1560 метров и также относится к горной системе Сихотэ-Алинь. Она находится в юго-восточной части Приморского края и входит в природный парк «Зов тигра». Путь на каменистую вершину займет в среднем 3-4 часа, а чтобы восхождение зачлось, нужно сфотографироваться у тригопункта на фоне насыпи. Седьмая гора, Ливадийская, или Пидан, - самая популярная вершина у приморцев и гостей края. Ежегодно на гору, входящую в состав Ливадийского хребта горной системы Сихотэ-Алинь, поднимаются тысячи путников. Высота горы – 1 332 метра над уровнем моря. Пидан располагается в Шкотовском районе Приморья, путь на его вершину занимает около 3-4 часов. Желающие получить «Приморского барса» должны сфотографироваться у обелиска на вершине горы. Восьмая гора – Литовка, или Фалаза, также очень популярна у туристов. Ее высота – 1279 метров над уровнем моря. Добраться до подножья, от которого начинается путь на вершину Фалазы, не так уж сложно: здесь, в часе пешего пути от платформы электрички в селе Анисимовка, располагается горнолыжная база Грибановка. Если начать восхождение с этой точки, можно добраться до вершины всего за 2-3 часа. Сфотографироваться для зачета нужно у деревянного креста, который находится на Фалазе. Десятая вершина, гора Воробей, или Туманная, не так уж высока – 1230 метров, зато считается одной из самых сложных для восхождения. В отличие от популярных гор Пидана и Фалазы, у ее подножья нет баз отдыха, и добраться сюда непросто. В Приморье также сложно найти турфирму, готовую организовать выезд к горе Воробей, а также сопровождать туристов при подъеме. Наверное, потому, что тропа для восхождения очень длинная, идти по ней долго, так что может возникнуть необходимость ночевать в палатке после вечернего спуска к подножью. Начинать же восхождение лучше из села Анисимовка. Вообще-то вершин у Туманной три – Воробей-1, Воробей-2 и Воробей-3, но для зачета нужна самая высокая вершина – вторая. Именно к ней нужно пройти тропой, тянущейся вдоль реки, и сфотографироваться у тригопункта. Сохранить экологию вершин Горный туризм в Приморье можно отнести к экологическому, однако экология вершин серьезно страдает из-за растущей антропологической нагрузки. Из года в год туристы приносят на самые популярные вершины края – Пидан, Фалаза и другие – не только свое восхищение, но еще пластиковые бутылки, фантики, а также ленточки, которые они повязывают на ветках деревьев на вершинах, чтобы исполнились их желания. И ленточек с каждым годом становится больше. Между тем, в уборке вершин заинтересованы немногие: волонтеры и представители турфирм, организующих туристам подъемы на вершины. «На вершине Пидана волонтеры срезают ленты, собирают пластиковые бутылки и прочий бытовой мусор, — отметили в пресс-службе турфирмы «Пять звезд». – Стоит отметить, что в год вершину посещает около 10 тыс. человек, многие из которых оставляют мусор». К сожалению, такого пристального внимания волонтеров в Приморье удостоена разве только самая популярная вершина Приморья – Пидан. С другой стороны, именно эта вершина терпит наибольший ущерб со стороны туристов. Уборку других вершин проводят реже: в основном, турбазы, расположенные у подножия гор, за этими подножьями и следят. Дело в том, что организовать уборку вершины сложнее, чем, например, уборку пляжа. Последняя практика, кстати, в Приморье распространена. Например, волонтерский проект ПОВС «Остров Мечты» каждый год летом привлекает волонтеров со всей России и из разных страны для уборки пляжей на острове Рейнеке, где администрацией города механизм уборки не налажен. Досье "Золотого Рога": Почетный знак «Приморский Барс» учреждается Краевой общественной организацией «Приморская федерация спортивного туризма» в целях активной туристской работы по привлечению к занятиям спортивным пешеходным туризмом. Лицам, полностью выполнившим требования и нормы, вручается Свидетельство, почетный знак «Приморский Барс» и выписка из приказа КОО «Приморская федерация спортивного туризма». Почетный знак вручается только один раз, независимо от количества последующих восхождений. На фото: До первого выхода в горы лучше всего потренироваться на макетах. Фото Дианы БЕЛОЙ. Диана БЕЛАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

