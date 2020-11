Инвестпроект холдинга "Трансхимэкспорт": выиграют все

Если появится логистический "мост" между Сибирью и Дальним Востоком, оба региона расширят свой потенциал

Если появится логистический «мост» между Сибирью и Дальним Востоком, оба региона расширят свой потенциал Группа компаний «Трансхимэкспорт» - давний бизнес-резидент в Находке. У холдинга есть опыт реализации успешного коммерческого проекта на рынке стивидорных услуг: ООО «Восточно-Уральский терминал» (ВУТ) - современный перегрузочный комплекс, ориентированный на перевалку в страны АТР. Недавно компания заявила, что собирается расширить свое присутствие на рынке стивидорных услуг Дальнего Востока в таком направлении, как перевалка зерна. В последние три года холдинг компаний «Трансхимэкспорт» наращивает мощности собственного высокотехнологичного аграрного кластера, в которые входят ООО «Сибзернопром» и АО «Купинский элеватор», расположенные в Новосибирской области. Сейчас группе принадлежит 11 тыс. га сельскохозяйственных полей, а общий объем инвестиций в техническое оснащение и разработку земель составил свыше 1 млрд рублей. На Дальнем Востоке холдинг показал себя как прогрессивный и высокоэффективный: на ООО «ВУТ» используется высокомеханизированный комплекс по перевалке грузов с конвейерным и транспортным оборудованием закрытого типа, кроме того, предприятие одно из первых начало использовать системы защиты от угольной пыли: туманооборазующие пушки и вакуумные передвижные установки. В том же ключе компания развивает агробизнес в Сибири, выводя стандарты ведения сельского хозяйства на новый уровень. Зашли с инновациями в Сибирь «У этой земли огромный потенциал. Мы хотим показать, насколько эффективными могут быть современные агротехнологии. И, знаете, есть прогресс. Приятно слышать от весьма консервативно настроенных руководителей старой школы слова о том, что пора уходить от культиватора – пришло время приобрести опрыскиватель и отказаться от классической технологии почвообработки. У нас получается выращивать высокодоходный продукт, поэтому сейчас самое главное - сделать акцент на развитии инфраструктуры и поддержке фермерских хозяйств», - объясняет руководитель холдинга Алексей ВОРОТНИКОВ. Недавно холдинг приступил к реализации одного из наиболее масштабных инвестпроектов в АПК Новосибирской области (ориентировочная стоимость – 2 млрд рублей). Речь идет о заводе по переработке масличных культур мощностью 500 тонн в сутки, а также реконструкции Купинского элеватора с увеличением объёма хранения зерна в два раза – до 150 тыс. тонн. Завод строится с прицелом на будущее: обеспечивать его сырьём смогут хозяйства Купинского и соседних районов, осваивающие на примере «Сибзернопрома» новые агротехнологии, использование высококлассного семенного материала, удобрений и средств защиты растений – ведь только так можно получить гарантированный урожай стабильно высокого качества. Поэтому инвестор планирует способствовать развитию производства местных сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Ну а наличие переработки в регионе и возможность стабильного сбыта продукции откроет новые возможности хозяйствам, заинтересованным в развитии. Сделали ставку на рапс На полях ООО «Сибзернопром» представлено самое лучшее, что сегодня может предложить аграриям прогресс. Подобной технической оснащенностью в России мало кто может похвастаться: в этом году на уборку урожая вышли двенадцать мощнейших комбайнов производства мировых лидеров Case и John Deere, жатки Honey Bee и MacDon, бункеры-накопители Bourgault. «Работать на такой технике – все равно что ехать на дорогой машине по дороге с хорошим асфальтовым покрытием», – говорит Алексей Иванович. Но все эти супермашины – не самоцель, а звено в цепи техники, оборудования и технологий передового высокопроизводительного хозяйства. Ведь ещё недавно в то, что на этих землях можно выращивать рапс, не верил никто. «Сибзернопром» доказал: здесь можно получать высокий урожай отменного качества: в прошлом году удалось собрать 20,3 центнера рапса с каждого гектара. «В 2018 году в среднем в России урожайность рапса составила 14,8 центнеров с га, по Новосибирской области - 13 центнеров с га. Мы получили хорошие деньги, первую чистую прибыль с урожая», - подчеркнул генеральный директор «Сибзернопрома» Виктор ПАНКОВ. Технологии выращивания рапса Алексей Воротников и Виктор Панков привезли из Канады и Германии. «Мы используем самые современные мировые разработки. Например, избирательный японский инсектицид уничтожает вредителей, но безвреден для пчел и шмелей. Такая обработка позволяет сохранить потомство полезных насекомых - опылителей, тем самым повышая урожай», - пояснил Виктор Панков. Спрос на качественный рапс - высокий и на внутреннем рынке, и за рубежом. Рапсовое масло с высоким содержанием олеиновой кислоты – исключительно полезный, здоровый натуральный продукт. «Очень востребовано рапсовое масло с высоким содержанием олеиновой кислоты и на рынках Юго-Восточной Азии, где у нас налажены давние партнёрские отношения. Кроме того, рапс очень удобно и выгодно вывозить как сырьё: в прошлом году мы реализовали урожай на внутреннем рынке», - объясняет Алексей Воротников. Логистический мост между Сибирью и Приморьем с прицелом на экспорт Главная стратегическая цель «Трансхимэкспорта» в рамках аграрного проекта - организация логистической цепочки поставок зерна и масла из Сибири через порты Дальнего Востока в страны АТР. Пока что этот рынок делят между собой США, Канада, Австралия, Аргентина и ЕС. Их суммарные экспортные предложения зерна составляют свыше 84% всего объема мировой торговли. В отличие от этих стран, грузы с Дальнего Востока не нуждаются в больших судах и пересечении океана, это сильно экономит время и деньги. В этом плане Приморье пока что не полностью использует свой потенциал из-за логистических ограничений, это неоднократно заявлялось на полях Восточного экономического форума-2019. Если появится логистический «мост» между Сибирью и Дальним Востоком, благодаря синергетическому эффекту, оба региона выиграют. «Например, возможность продавать продукцию на экспорт через порты Черного моря позволила диверсифицировать сельскохозяйственный бизнес в Краснодарском крае и на Кубани, объемы разработки земель в этом регионе выросли. Сибирский регион до сих пор ориентирован преимущественно на внутренний рынок, что сильно сдерживает его развитие», - говорит Алексей Воротников. В совокупности в Сибирском регионе: Новосибирская и Омская область, Алтайский край - 5 млн га обрабатываемых полей, которые дают грузооборот около 10-12 млн тонн, потенциально - еще больше. Логистические ограничения упираются в высокую загрузку магистральных железнодорожных путей и отсутствие на Дальнем Востоке достаточного количества терминалов по перевалке зерна. В планах «Трансхимэкспорт» - построить такой терминал. В любом случае, чтобы выйти на полную мощность - 3-5 млн тонн зерна в год, - новому терминалу потребуется около 5 лет. «Отсутствие логистической цепочки - это большая проблема для дальневосточной логистики, но она поэтапно решаемая. Сначала надо создать небольшой грузопоток, наладить его, построить небольшой терминал по перевалке зерна на готовой гидротехнике с минимальными затратами. Уже потом, постепенно наращивая грузопоток, строить большой. Это серьезная, важная работа, которая обязательно будет иметь кумулятивный эффект для всей восточной части России, мы это понимаем и с большим оптимизмом смотрим в будущее», - резюмирует Алексей Воротников. На фото: «Трансхимэкспорт» выводит стандарты ведения сельского хозяйства в Сибири на новый уровень с прицелом на экспорт продукции. Фото из архива Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter