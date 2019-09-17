Трудовые книжки на бумажных носителях будут упразднены

Трудовые книжки на бумажных носителях будут упразднены

17 сентября 2019, 09:42
Бизнес
Cохранить бумажные трудовые книжки смогут только некоторые сотрудники

Cохранить бумажные трудовые книжки смогут только некоторые сотрудники Все сведения о трудовой деятельности россиян в ближайшие годы начнут фиксировать только в электронном формате. Это предполагает пакет законопроектов, разработанных правительством РФ, которые Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний, сообщает "Парламентская газета". Проект поправок в Трудовой кодекс предписывает работодателям уже со следующего года ежемесячно передавать данные о своих работниках в Пенсионный фонд в электронном виде. Речь о таких сведениях, как приём и увольнение с работы, должность и стаж. Все данные будут накапливаться в специальном разделе системы Обязательного пенсионного страхования. Трудовые книжки на бумажных носителях будут упразднены. С 2021 года сохранить их смогут только те сотрудники, которые до конца 2020 года подадут соответствующее заявление своему начальству. Получать выписки с электронной книжки россияне смогут как по месту работы, так и в ПФР, МФЦ, а также на портале госуслуг. Отказ предоставлять данные о сотрудниках в ПФР в электронном виде может повлечь для работодателей административную ответственность, устанавливает один из правительственных законопроектов. Перевод трудовых книжек в электронный формат проводится в рамках национального проекта «Цифровая экономика». В кабмине отмечают, что благодаря цифровизации этой сферы удастся повысить уровень сохранности данных о трудовой деятельности россиян, и при этом снизить издержки работодателей. Кроме того, упростится взаимодействие работников с кадровыми службами при трудоустройстве. Журнал "Дальневосточный капитал"

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