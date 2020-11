Первый отель французской сети Accor откроется на Дальнем Востоке

Один из крупнейших международных операторов на рынке гостиничного бизнеса рассматривает конкретные проекты во Владивостоке

Один из крупнейших международных операторов на рынке гостиничного бизнеса рассматривает конкретные проекты во Владивостоке В блиц-интервью генеральный директор Accor New East Europe Алексис Деларофф рассказал о планах компании по созданию гостиниц на Дальнем Востоке, сообщли журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. - Алексис, какие особенности развития гостиничного бизнеса на Дальнем Востоке вы бы могли отметить? - Отдаленность от европейской части, где находится наш офис – это, наверное, основной вызов для нас. Второй вызов – расстояние и часовые пояса. Но тем не менее, это Россия, одно и то же законодательство, в этом смысле Дальний Восток не сильно отличается от Москвы, Калининграда или других российских регионов. Еще одно отличие, если говорить о Владивостоке – довольно большой контингент туристов из Азии, которого у нас нет в западной части России. - Как вы видите развитие своего бизнеса на Дальнем Востоке? Есть ли какие-то конкретные планы и перспективы? - В этом году мы открываем первый отель на Дальнем Востоке в городе Благовещенск. Это будет Mercure, небольшой, на 80 номеров, но тем не менее – это первая наша ласточка. Кроме того, у нас уже подписаны договора о намерении на Камчатке, в Якутске, мы рассматриваем конкретные проекты во Владивостоке. Мы активно ищем партнеров в этом регионе, и я уверен, что в ближайшие 3 года у нас будет 5-7 отелей, работающих на Дальнем Востоке. - С какими сложностями вы сталкиваетесь сейчас при работе в регионе? - Сложности не сильно отличаются от других регионов. Есть сложности с тем, чтобы получить долгосрочные кредиты. Ведь гостиничный бизнес - это долгосрочная окупаемость. Но проект, который мы рассматриваем во Владивостоке – очень продвинутый. Поэтому мы не сомневаемся в том, что если мы на него подпишемся, то он откроется. На Камчатке у нас очень сильный федеральный партнер, поэтому этот проект тоже реализуется. Досье "Дальневосточного капитала": Французская компания Accor работает в нашей стране с 1992 года и является одним из крупнейших международных операторов на рынке гостиничного бизнеса в России. На сегодня в городах Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Самара, Ярославль, Казань, Красноярск, Екатеринбург, Омск, Иркутск, Нижний Новгород и других построено 48 отелей разных классов. Это почти 8500 номеров для российских туристов. Всего у группы компаний Accor 4954 отеля в 111 странах мира. Журнал "Дальневосточный капитал".

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter