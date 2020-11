Tele2 завершила создание экосистемы онлайн-обучения

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги развития онлайн-обучения в компании

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги развития онлайн-обучения в компании. Оператор создал развитую экосистему digital-обучения. Она включает лучшие онлайн-курсы от мировых университетов, игровое мобильное приложение, интерактивную образовательную платформу и лекции от профессионалов рынка. После завершения масштабного проекта федерализации Tele2 сфокусировалась на онлайн-обучении, считая его более эффективной системой по сравнению с корпоративным университетом. Онлайн-формат позволяет вовлекать сотрудников в развитие программ, быстро интегрировать лучшие решения в компании и делать обучение частью повседневной жизни профессионалов Tele2. Компания создала экосистему онлайн-обучения, где каждый сотрудник может выбрать интересный для него формат, сочетать различные курсы и получать навыки и знания на самые актуальные темы. Внутренняя обучающая платформа Level Up – первый базовый элемент в образовательной экосистеме Tele2. Платформу активно используют 74% сотрудников. Level Up содержит 50 онлайн-курсов, позволяющих совершенствовать такие навыки, как эмоциональный интеллект, системное мышление или делегирование полномочий. В соответствии с трендом на геймификацию платформа предлагает сотрудникам принять участие в виртуальных дуэлях, заработать баллы и поднять индивидуальный рейтинг. Еще одна составляющая экосистемы обучения Tele2 – партнерство с ведущей образовательной платформой Coursera. Tele2 стала второй компанией на российском рынке, начавшей сотрудничать с Coursera. Платформа позволяет сотрудникам пройти тренинги в ведущих мировых университетах онлайн. По итогам интервью с топ-менеджерами компании Tele2 определила ряд профессиональных отраслей – компетенций будущего – и составили каталог из 40 курсов. Он охватываем самые актуальные темы – аналитику big data, машинное обучение, искусственный интеллект, дизайн-мышление, технологии маркетинга. Tele2 сочетает digital-форматы обучения с онлайн-лекциями. Работая в 67 регионах России, компания вовлекает в обучающие сессии сотрудников из других филиалов и подключает их к вебинарам. Tele2 делает фокус на компетенциях будущего и приглашает экспертов по темам «Искусственный интеллект», «VR-технологии», «Психология эмоций», «Нейропластичность». Настоящим прорывом в системе онлайн-обучения Tele2 стала платформа Skill Cup, которая позволяет учить в любом месте и в любое время. Мобильное приложение создано по принципу социальной сети и использует микромодульный формат: содержание представлено в виде интерактивных карточек. Примерно 64% сотрудников являются активными пользователями и контент-редакторами платформы. Любое подразделение может быстро создавать свои модули – всего сотрудники компании разработали 229 курсов. Обучение в Skill Cup предполагает освоение нового материала в формате тематических тренировок. В среднем на одну тренировку требуется 7 минут. Совершенствование онлайн-обучения в Tele2 напрямую влияет на HR-метрики компании. За время развития экосистемы удовлетворенность обучением увеличилась в 2015-2018 гг. на 14 п. п. – с 64% до 78%. Аналогичную динамику продемонстрировал показатель внутреннего роста, который увеличился за этот период с 51% до 65%. По итогам исследований Korn Ferry и Aon Hewitt, показатель вовлеченности персонала за 2015-2018 гг. улучшился на 8 п. п. до 81%. Развитие экосистемы образовательных программ повышает уровень квалификации и эффективность специалистов компании, что напрямую коррелирует с бизнес-показателями Tele2. По итогам первого полугодия 2019 года выручка на одного сотрудника Tele2 увеличилась на 6,5% год к году. Елена Иванова, директор по работе с персоналом Tele2: «Tele2 выбирает другие правила – это относится не только к нашей бизнес-стратегии, но и к работе с командой и подходам в обучении. Современное информационное пространство дает возможность обучаться самым новым навыкам у лучших из лучших, поэтому мы предлагаем своим сотрудникам решения от лидеров рынка. Как высокотехнологичная компания мы используем новые форматы, которые являются альтернативой традиционным учебным программам. Всего за четыре года Tele2 удалось создать экосистему корпоративного образования на основе самых прогрессивных цифровых решений. Мы не измеряем результаты обучения формальными человеко-часами, для нас главные показатели успешности – это вовлеченность специалистов и индекс внутреннего роста. Это напрямую влияет на эффективность бизнес-результатов компании: после запуска комплексной системы обучения в Tele2 показатель выручки на одного сотрудника ежегодно увеличивается на 6-7%». Газета «Золотой Рог», Владивосток.

