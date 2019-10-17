Tele2 завершила создание экосистемы онлайн-обучения

«Tele2 выбирает другие правила – это относится не только к нашей бизнес-стратегии, но и к работе с командой и подходам в обучении. Современное информационное пространство дает возможность обучаться самым новым навыкам у лучших из лучших, поэтому мы предлагаем своим сотрудникам решения от лидеров рынка. Как высокотехнологичная компания мы используем новые форматы, которые являются альтернативой традиционным учебным программам. Всего за четыре года Tele2 удалось создать экосистему корпоративного образования на основе самых прогрессивных цифровых решений. Мы не измеряем результаты обучения формальными человеко-часами, для нас главные показатели успешности – это вовлеченность специалистов и индекс внутреннего роста. Это напрямую влияет на эффективность бизнес-результатов компании: после запуска комплексной системы обучения в Tele2 показатель выручки на одного сотрудника ежегодно увеличивается на 6-7%».