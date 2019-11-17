В Приморье бухту Спасения спасут от незаконно построенных коттеджей

Как ранее сообщал журнал "Дальневосточный капитал" в материале "В Приморье на огороде в заповеднике "выросли" двухэтажные коттеджи", вокруг морских границ заповедника установлена морская охранная зона шириной в 3 мили. Вдоль сухопутных границ заповедника действует охранная зона шириной в 500 метров. Тем не менее, сейчас на берегу бухты Спасения примерно в 150-200 метрах от кромки воды стоят несколько зданий, среди них минимум два из них - двухэтажные коттеджи, еще ряд зданий скрываются за деревьями.