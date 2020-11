В Приморье бухту Спасения спасут от незаконно построенных коттеджей

В Приморье Дальневосточный морской заповедник с помощью прокуратуры добивается сноса незаконно построенных в охранной зоне объектов капитального строительства

В Приморье Дальневосточный морской заповедник с помощью прокуратуры добивается сноса незаконно построенных в охранной зоне объектов капитального строительства Прокуратура Хасанского района вынесла беспрецедентное решение по поводу незаконной застройки в охранной зоне заповедной бухты Спасения, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Дальневосточного морского заповедника. В 2019 г. Дальневосточный морской заповедник провел административное расследование в отношении незаконно построенных в охранной зоне заповедной бухты Спасения семи объектов капитального строительства. «Дело в том, что в собранном материале есть признаки преступных деяний, и поэтому материалы выходят за рамки нашей компетенции. Я подписал документ о прекращении административного расследования с целью передачи его в органы, которые должны этим заниматься», - сообщил Николай Якушевский, директор Дальневосточного морского заповедника, заместитель главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды Николай Якушевский. «Мы направили эти материалы в Следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю, в прокуратуру Приморского края, а также в военную прокуратуру Тихоокеанского флота. Последняя задействована, так как эти земли до сих пор являются собственностью Министерства обороны ", - рассказал Алексей Грибанов, старший государственной инспектор в области охраны окружающей среды морского заповедника. Прокуратура Хасанского района оперативно рассмотрела все материалы и провела полную проверку представленных документов. 21 октября внесено представление в администрацию Зарубинского поселения по вопросу об устранении нарушения закона и обеспечении сноса незаконных построек в бухте Спасения. «Возведены объекты капитального строительства без получения соответствующих разрешений, также возведены иные сооружения, нахождение которых на данном земельном участке противоречит установленным ограничениям для охранной зоны заповедника. В связи с изложенным, прокуратурой района в администрацию Зарубинского городского поселения внесено представление об устранении нарушений закона», - говорится в ответе прокуратуры Хасанского района. Военная прокуратура Тихоокеанского флота также ведет проверку нарушений в части, их касающейся. «Заповедник надеется, что исполнительные органы власти доведут дело под контролем прокурора края до исполнения требований законодательства РФ и выполнят представление прокуратуры Хасанского района об устранении допущенных нарушений в отношении незаконно возведённых объектов. Как ранее сообщал журнал "Дальневосточный капитал" в материале "В Приморье на огороде в заповеднике "выросли" двухэтажные коттеджи", вокруг морских границ заповедника установлена морская охранная зона шириной в 3 мили. Вдоль сухопутных границ заповедника действует охранная зона шириной в 500 метров. Тем не менее, сейчас на берегу бухты Спасения примерно в 150-200 метрах от кромки воды стоят несколько зданий, среди них минимум два из них - двухэтажные коттеджи, еще ряд зданий скрываются за деревьями. «При проведении административного расследования заповедник привлекал экспертов. Они, в том числе установили, что часть зданий находятся за границей первого участка, то есть это - захват иных участков при капитальном строительстве. Можно было ввести в эксплуатацию объект разрешенного использования - одноэтажное здание из сэндвич-панелей. А теперь на территории стоит семь строений", - отметил Грибанов. Строительство этих объектов нарушает интересы Российской Федерации, а также права граждан на благоприятную окружающую среду и экологические нормы ООПТ. Досье "Дальневосточного капитала": В Приморье Дальневосточный морской заповедник был создан для сохранения природной среды наиболее богатого по составу морской и островной фауны и флоры залива Петра Великого Японского моря и генофонда морских организмов. Площадь заповедника - 64,3 тысячи гектаров, в том числе 63 тысячи гектаров морской акватории. В состав заповедника входит 11 островов. В заповеднике есть единственное в России место гнездования желтоклювой цапли и малой колпицы, а также одно из крупнейших в заливе Петра Великого лежбищ ларги. В сентябре 2003 года заповедник получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО. Журнал "Дальневосточный капитал"

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter