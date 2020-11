Мусор становится золотым

Малому бизнесу Приморья будет крайне сложно адаптироваться к новой схеме утилизации ТКО

Малому бизнесу Приморья будет крайне сложно адаптироваться к новой схеме утилизации ТКО С 1 января Приморский край перейдет на новый порядок обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Наш регион вместе с несколькими другими субъектами РФ воспользовался возможностью отсрочить «мусорную реформу», что позволило учесть опыт ее проведения – не всегда позитивный – в других субъектах РФ. Однако без шероховатостей, скорее всего, не обойдется и в Приморье – предприниматели опасаются, что их расходы на вывоз ТКО в 2020 году заметно возрастут, а сам процесс станет менее удобным. Переход на новую схему представители администрации Приморья, регионального оператора по работе с ТКО и контрольно-надзорных органов обсудили с предпринимателями в минувшую среду, 11 декабря, на площадке МКУ «Центр поддержки предпринимательства» во Владивостоке. Врио вице-губернатора Приморского края Елена ПАРХОМЕНКО напомнила, что с 1 января ответственность за вывоз и утилизацию ТКО в регионе будет нести региональный оператор – КГУП «Приморский экологический оператор». Организация уже заключила договоры с владельцами всех 13 «официальных» мусорных полигонов Приморья, которые удовлетворяют требованиям законодательства, а также с компаниями-перевозчиками мусора. Рассчитываться с ними КГУП будет за счет средств, собранных с населения и юридических лиц. Норматив суров, но это – норматив Для граждан, проживающих в многоквартирных домах или в частном секторе, реформа в сфере обращения с ТКО выразится в получении новой квитанции – за услугу по вывозу и утилизации мусора. Ее будет выставлять региональный оператор, а платеж рассчитают исходя из утвержденного администрацией Приморья тарифа. Первые квитанции население получит в феврале 2020 года (за январь). При этом складировать мусор приморцы продолжат на тех же площадках, что и сейчас. Сложнее обстоит дело с юридическими лицами. Если раньше они заключали договоры на вывоз ТКО с любой лицензированной компанией либо вывозили мусор на полигон самостоятельно, то после 1 января должны заключить договор только с региональным оператором. Ответ на резонный вопрос – как быть с действующими договорами? – предпринимателям дал первый заместитель директора КГУП «Приморский экологический оператор» Сергей ЛАЗАРЕВ. - В связи с обязанностью заключения договора с региональным оператором все договорные взаимоотношения с предыдущими контрагентами по вывозу мусора должны быть расторгнуты. Это же касается государственных структур, даже если они ранее выбрали подрядчика в рамках конкурсных процедур. Теперь они заключают контракт с регоператором как с единственным поставщиком в рамках 44-ФЗ, - уточнил Сергей Лазарев. Законодательство позволяет юрлицам оплачивать услуги регионального оператора по ТКО как исходя из фактического объема образующегося мусора, так и исходя из фактического потребления. На практике собственную контейнерную площадку, как правило, имеют крупные и средние предприятия. В этом случае объем вывозимых отходов будет умножен на единый краевой тариф (его утвердят ориентировочно 20 декабря – прим. автора), и итоговую сумму региональный оператор отразит в выставленном в конце месяца счете. Что касается небольших организаций – например, магазинов или парикмахерских в многоквартирных домах, не имеющих собственных контейнеров, то для них плата будет рассчитываться исходя из норматива накопления ТКО. Нормативы для различных категорий юридических лиц (в зависимости от типа выполняемых работ или услуг) были утверждены приказом № 365 департамента природных ресурсов Приморского края еще в декабре 2017 года. Сейчас они вызывают у бизнеса немало вопросов. Ряд предпринимателей высказался в том духе, что эксперты, рассчитывавшие норматив, «оторваны от земли». - Норматив для парикмахерских рассчитывается от количества рабочих мест. А для пошивочного цеха – от площади, хотя на ней можно разместить разное количество рабочих мест, и, соответственно, получить разное количество отходов, - привела пример «перегибов» краевой бизнес-омбудсмен Марина ШЕМИЛИНА. Она предложила сформировать пакет предложений от предпринимателей по корректировке нормативов. В свою очередь, Елена Пархоменко и Сергей Лазарев заявили о возможности пересмотра нормативов в будущем, исходя из фактических объемов образуемых предприятиями отходов. - Магазин площадью 100 кв. м, если верить нормативу, образует около шести кубов мусора в месяц. Это нереально! У меня два небольших магазина реально производят 1,6 куба, из них половина – гофротара, - привел расчеты один из участников встречи. По мнению предпринимателя, из-за дополнительной финансовой нагрузки мелкий бизнес будет пытаться оптимизировать расходы на ТКО, выкидывая мусор в «чужие» контейнеры. Подобного варианта не исключил и представитель КГУП ПЭО Сергей Лазарев. И хотя законодательством установлены меры ответственности за незаключение договора с региональным оператором или передачу ТКО иной организации, в других субъектах операторы столкнулись с нежеланием предпринимателей заключать с ними договоры на утилизацию ТКО. - Есть утвержденная федеральным законодательством методика, по которой рассчитывался норматив. Это как транспортный налог, который платят, даже если ездят один день в году. Если мы сейчас отменим все нормативы, то как будет работать региональный оператор? – предостерег бизнес-сообщество Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор Константин АНДРОНОВИЧ. От контейнера до полигона По условиям «мусорной реформы» прием полигонами отходов от не уполномоченных на перевозку ТКО организаций после 1 января будет запрещен, так что самим вывезти мусор на полигон у предпринимателей уже не получится. Скорее всего, им придется подстраиваться под работу перевозчиков ТКО, с которыми заключил договор регоператор. - Перевозчики будут работать с вами напрямую, вы можете корректировать график их работы в рамках СанПИНа. Однако взимать доплату за «более удобное» предпринимателю время вывоза ТКО, помимо утвержденного тарифа, региональный оператор не может, - уточнил Сергей Лазарев. «Легальные» компании-перевозчики ТКО отбирались по конкурсу – например, во Владивостоке региональный оператор заключил договоры с тремя перевозчиками. Поэтому часть перевозчиков мусора в городах будет вынуждена уйти с рынка. Тем, кто работает в небольших муниципалитетах, повезло больше – законодательство дает возможность сохранить договоры с ныне работающими компаниями, если у них нет конкурентов. Выходом для остальных может стать переориентация на перевозку иных видов отходов (помимо ТКО), указанных в лицензии – например, строительного мусора. Как было озвучено в ходе встречи, после 1 января прием ТКО у юрлиц перевозчиками может по-прежнему осуществляться в мешках или пакетах, но расчет за вывезенный мусор при этом все равно будет идти по нормативу. Высказанное предпринимателями предложение принимать ТКО в стандартных пакетах, по мнению Сергея Лазарева, сложно реализовать на практике из-за разных объемов пакетов у конкурирующих производителей, которые нужно будет стандартизировать и идентифицировать. В то же время, при использовании контейнеров важно соблюсти требования к обустройству и содержанию площадок для накопления ТКО. Ответственность за нарушение этих требований, согласно принятым 11 декабря поправкам в закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае», серьезно ужесточится. При обсуждении вопроса в Законодательном Собрании ряд депутатов обратил внимание, что сумма возможного штрафа «за мусор» для юрлиц в Приморье оказалась выше, чем в других регионах России. Нарушение установленных требований к местам (площадкам) накопления ТКО повлечет за собой штраф от трех до пяти тысяч рублей для граждан; от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц; от 100 до 250 тысяч рублей для юридических лиц. Несоблюдение порядка накопления ТКО обойдется гражданам в сумму от двух до четырех тысяч рублей, должностным лицам – в 20-30 тысяч рублей, юридическим лицам - в 100-250 тысяч рублей. При повторном правонарушении сумма штрафа увеличится. Сортировка позволит сэкономить. И заработать Согласно постановлению правительства, с 1 января 2020 года ряд категорий ТКО, содержащих полезные фракции, запрещается к захоронению на полигонах. В число таких фракций входят пластик, стекло и бумага и многое другое. Поэтому еще одной задачей становится их глубокая сортировка и переработка. В частности, полигон на ул. Холмистой во Владивостоке вскоре перейдет к сортировке 100% поступающих отходов. - Будет образовываться большое количество вторичного сырья. Мы рассчитываем, что бизнес проявит инициативу по созданию производств для глубокой переработки отходов. Администрацией края разрабатываются меры поддержки для таких предприятий, - обратился к предпринимателям Сергей Лазарев. По его словам, в регионе уже есть несколько инвесторов, желающих запустить в 2020 году линии по сортировке ТКО. Важный момент, на который обратили внимание предпринимателей – дифференциация ТКО и других видов отходов, например, промышленных или строительных. Монополия регоператора распространяется только на ТКО, и плату за негативное воздействие на окружающую среду будет вносить КГУП или полигон. При вывозе прочих видов отходов на полигон платить за НВОС придется предпринимателю. Альтернатива – заключение договора на прием таких отходов с предприятием, имеющим лицензию на их утилизацию или обезвреживание. Досье "Золотого Рога": Из 86 свалок Приморья, куда отходы свозят в настоящее время, «легальных» полигонов насчитывается только 13. Остальные площадки после 1 января 2020 года принимать мусор не вправе, поэтому регоператором были предприняты усилия по подготовке дополнительных площадок складирования ТКО. Четыре объекта вводятся в эксплуатацию до конца 2019 года, еще восемь фактически существующих свалок «легализуют» как временные полигоны – в случае положительного решения Минприроды РФ эти полигоны смогут принимать мусор в течение трех лет. За это время власти Приморья рассчитывают построить более современные полигоны и сортировочные комплексы. На фото: Приморские предприниматели опасаются, что их расходы на вывоз отходов в 2020 году заметно возрастут, а сам процесс станет менее удобным. Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

