В Приморье открылся новый салон Tele2

Во Владивостоке новые точки продаж появились на улицах Лермонтова, д. 56, и Адмирала Юмашева, д. 4, а также в торговом центре «Черемушки». Кроме того, два новых центра обслуживания Tele2 будут открыты в преддверии Нового года на улицах Алеутская, д. 18, и Луговая, д. 18. Подключиться к сети оператора можно не только в фирменных торговых точках, но и в салонах партнеров, среди которых – «Почта России», крупные розничные сети.