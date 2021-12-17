Новый кран Liebherr LPS 280 приступит к работе в «Терминале Астафьева»

«Высокие стандарты производства – важная часть работы нашего предприятия. Для этого мы постоянно вкладываем средства в обновление техники и модернизацию существующего оборудования. Немецкая компания Liebherr является мировым лидером в эффективной обработке грузов в морских портах. Их портальные краны – уникальное сочетание проверенных временем технологий и компактной конструкции на рельсовых порталах. Новый кран повысит эффективность погрузки на «Терминале Астафьева», а также исключит просыпки», - добавили на предприятии.