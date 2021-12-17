Новый кран Liebherr LPS 280 приступит к работе в «Терминале Астафьева»

Новый кран Liebherr LPS 280 приступит к работе в «Терминале Астафьева»
Новый кран Liebherr LPS 280 приступит к работе в «Терминале Астафьева»
Сегодня, 10:19БизнесФото: «Терминал Астафьева»
Из Германии в «Терминал Астафьева доставили новый портальный кран Liebherr LPS 280. Приобретение новой техники – часть системной работы предприятия по улучшению производственных процессов.

По данным специалистов «Терминала Астафьева», новый кран Liebherr LPS 280 гарантирует быструю перевалку штучных и навалочных грузов на судах всех классов. А благодаря своей максимальной грузоподъемности до 64 тонн его можно эффективно использовать и для перевалки контейнеров.

«Высокие стандарты производства – важная часть работы нашего предприятия. Для этого мы постоянно вкладываем средства в обновление техники и модернизацию существующего оборудования. Немецкая компания Liebherr является мировым лидером в эффективной обработке грузов в морских портах. Их портальные краны – уникальное сочетание проверенных временем технологий и компактной конструкции на рельсовых порталах. Новый кран повысит эффективность погрузки на «Терминале Астафьева», а также исключит просыпки», - добавили на предприятии.

Фото:«Терминал Астафьева»

Сосредоточению внимания и снижению усталости оператора способствует эргономичное и комфортное исполнение кабины нового крана. Это помогает поддерживать безопасность и производительность на неизменно высоком уровне.

LPS 280 можно использовать в условиях ограниченного пространства. Компактная портальная конструкция это позволяет. Дизельный двигатель последнего поколения с уровнем выбросов EU IV обеспечивают практически нулевой уровень выбросов, что также подчеркивает экологическую концепцию работы «Терминала Астафьева» по снижению нагрузки на окружающую среду.

К работе новый кран приступит в начале 2022 года после завершения шеф-монтажа на производственной площадке «Терминала Астафьева».

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