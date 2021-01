На «Терминале Астафьева» собраны первые части уникального навеса над зоной выгрузки угля

Первые части уникального для портов Дальнего Востока навеса над зоной выгрузки железнодорожного фронта собрали на «Терминале Астафьева». Легкая и жесткая конструкция изготовлена в Испании по заказу приморских стивидоров. «Терминал Астафьева» стал первой компанией на Дальнем Востоке, которая заканчивает переход на закры

«Терминал Астафьева» стал первой компанией на Дальнем Востоке, которая заканчивает переход на закрытую перевалку угля. Аналогов навесу, который сейчас строится в Находке, нет ни на одном предприятии такого профиля в макрорегионе. Как рассказал главный инженер компании «Альпар Плюс» Дмитрий Малахов, на сборочную площадку привозят отсортированные детали под укрупненную сборку конкретной конструкции. Всего из Испании доставили более чем несколько сотен тысяч деталей. «В настоящий момент мы собрали первые четыре колонны и четыре балки одной из частей навеса. Работа очень кропотливая — только на одном из самых крупных фрагментов пришлось соединить 4 тысячи метизных деталей (болты, гайки, шайбы), около 55 наименований. Их надо было между собой соединить, обтянуть, каждый болт под свое усилие. Далее будем их укрупнять при монтаже на капителях. А на этой сборочной площадке начнем сборку следующих частей — фрагментов панелей фасада навеса», — рассказал Дмитрий Малахов. Отметим, что конструкция навеса изготовлена в Испании по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Чтобы она была легкая и жесткая, здесь будет диафрагма жесткости из тросов, которые натягиваются под определенное усилие. Как признают приморские строители, объектов такой сложности нет на всем Дальнем Востоке — монтаж объемного «шатра» из алюминия будет проходить на высоте от 12 до 40 метров прямо на производственной площадке предприятия. Собранные сталелюминиевые опоры навеса будут стоять на капителях — уширениях бетонных опор. Строго по графику производства работ, на производственной площадке «Терминала Астафьева» готовы шесть уникальных конструкций. Отметим, что проектировщики навеса учли суровые приморские погодные условия, с тем, чтобы конструкция выдержала и ветровую, и дождевую нагрузку. В «Терминале Астафьева» тщательно изучили подобные практики в портах ближайших соседей, Японии и Кореи, схожих с Приморьем по климату. Поэтому ранее здесь уже была установлена конвейерная линия закрытого типа, исключающая контакт угля при перемещении его по территории. Также при погрузке угля в трюм судна используется телескопическая погрузочная машина. «Монтаж крытого навеса на „Терминале Астафьева“ — это следующий шаг по переходу на экологически безопасную перевалку угля. В числе мер по пылеподавлению, уже успешно внедренных на предприятии, стоит отметить двухуровневый контур пылеветрозащитных экранов, постоянная работа двух десятков снежных пушек и пылесборной машины Centurion и прочие мероприятия», — рассказал исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин. Как отметили в компании, в дальнейшем во всех проектах в регионе «Терминал Астафьева» будет применять аналогичные технологии защиты окружающей среды.

