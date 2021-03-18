Приморский бизнес получит ответы на свои вопросы в Единый день

Встреча состоится 25 марта в период с 14:00 до 17:00. Для участия необходимо зарегистрироваться.
Сообщается, что в мероприятии примут участие более десяти общественных организаций, ведомств, контрольно-надзорных органов, таких как ФНС, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, МЧС, Минпромторг, сотрудники аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморье и другие.
По словам гендиректора центра «Мой бизнес» Евгения Никифорова, встреча даст возможность предпринимателям обратиться напрямую в контролирующие органы, получить необходимые консультации и оперативно решить имеющиеся проблемы.
«Ежедневно у предпринимателей возникает множество вопросов по поводу проведения плановых и внеплановых проверок контролирующих органов, о порядке их проведения, требованиях законодательства. Получить все необходимые разъяснения, индивидуальные консультации и помощь, причем от разных надзорных ведомств, также можно в центрах „Мой бизнес“», — рассказал Никифоров.
Работа по взаимодействию бизнеса и власти, снижению административного давления на предпринимателей, улучшению инвестиционного климата проводится в рамках реализации нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».