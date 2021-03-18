Приморский бизнес получит ответы на свои вопросы в Единый день

Приморский бизнес получит ответы на свои вопросы в Единый день

Сегодня, 11:58БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
25 марта в приморском центре «Мой бизнес» состоится Единый день приёма предпринимателей. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате — на вопросы представителей бизнеса ответят представители контрольно-надзорных органов и аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.

Встреча состоится 25 марта в период с 14:00 до 17:00. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Сообщается, что в мероприятии примут участие более десяти общественных организаций, ведомств, контрольно-надзорных органов, таких как ФНС, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, МЧС, Минпромторг, сотрудники аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморье и другие.

По словам гендиректора центра «Мой бизнес» Евгения Никифорова, встреча даст возможность предпринимателям обратиться напрямую в контролирующие органы, получить необходимые консультации и оперативно решить имеющиеся проблемы.

«Ежедневно у предпринимателей возникает множество вопросов по поводу проведения плановых и внеплановых проверок контролирующих органов, о порядке их проведения, требованиях законодательства. Получить все необходимые разъяснения, индивидуальные консультации и помощь, причем от разных надзорных ведомств, также можно в центрах „Мой бизнес“», — рассказал Никифоров.

Работа по взаимодействию бизнеса и власти, снижению административного давления на предпринимателей, улучшению инвестиционного климата проводится в рамках реализации нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Сюжеты:
Приморский край
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