Участники из Владивостока стали финалистами президентской программы

Участники из Владивостока стали финалистами президентской программы

Сегодня, 12:24БизнесФото: Медиахолдинг1MiПрограмма Архитекторы.рф была запущена по поручению президента
Названы имена 100 финалистов образовательной программы Архитекторы.рф, которая проводится ДОМ.РФ при поддержке Минстроя и института «Стрелка» в рамках поддержки и развития архитекторов, проектировщиков, градостроителей, государственных и муниципальных служащих.

В число финалистов вошли представители архитекторы, специалисты по дизайну городской среды, городские планировщики, урбанисты, социологи, аналитики, сотрудники девелоперских и инженерных компаний, научные работники и специалисты по реставрации и реконструкции. Среди них 6 главных архитекторов Сочи, Северобайкальска, Костромы, Альметьевска, Бугульмы и Татищевского муниципального района Саратовской области.

Среди финалистов есть и представители Приморья — Феликс Машков, Анастасия Размахнина, Виктория Саляхова — все трое из Владивостока.

«В этот раз география участников максимально обширна и представлена не только столицами регионов, но и малыми городами. Почти половина участников работают в местных или региональных администрациях, представляя профильные органы власти и центры компетенций, от деятельности которых напрямую зависит качество среды в российских городах. По опыту двух предыдущих наборов можно предположить, что многих выпускников по окончании программы может ожидать переезд в другой регион, именно в те точки роста, где местные власти рассматривают качество городского и территориального развития среди приоритетов своей деятельности. Мы стремимся, чтобы эту логику начали разделять все регионы и города нашей страны, и выпускники программы были бы в первую очередь востребованы на местах», — рассказал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Программа обучения текущего сезона будет состоять из пяти образовательных модулей: один из них пройдёт онлайн, остальные — в очном формате. Первый модуль пройдет в Москве с 28 марта по 4 апреля и будет посвящен основополагающим принципам жизнестойких городов.

Сюжеты:
Приморский край
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