Рыбодобывающее предприятие в Приморье продают за полцены

Рыбодобывающее предприятие в Приморье продают за полцены
Рыбодобывающее предприятие в Приморье продают за полцены
18 марта, 13:46БизнесФото: 1Miтематическое фото
На торги в Приморском крае выставлено ООО «Рыбопромышленная компания» «Рыбацкий путь». На повторных торгах стартовая цена снижена на 50%.

Теперь за рыбодобывающее предприятие «полного цикла» со своим действующим флотом, наземным комплексом по переработке и хранению, а также обеспеченное прибрежными квотами до 2033 года на вылов минтая, осьминога, трески и кукумарии просят на старте 200 миллионов рублей.

Бухгалтерская отчетность гласит, что в 2021 году выручка предприятия составила 75 миллионов рублей. Компания сотрудничала с «Доброфлотом», «Неводом», «Триера» и «Юния», предоставляя им свои морозильники для хранения продукции.

Комплекс зданий предприятия площадью 650 квадратных метров и два земельных участка площадью 0,7 гектара расположены в посёлке Южно-Морской Приморского края.

Торги пройдут на электронной торговой площадке РАД-Lot-online.

Будущего собственника заверяют, что за свои деньги он получит стабильный действующий бизнес, который при правильном подходе будет давать постоянную прибыль.

Сюжеты:
Дальний ВостокПриморьеРыбный день
ПромышленностьПриморьерыбаДальний Восток
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru, mushinskaya@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы