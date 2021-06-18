В Приморье откроется лаборатория молодёжных гастростартапов

В Приморье откроется лаборатория молодёжных гастростартапов
В Приморье откроется лаборатория молодёжных гастростартапов
Сегодня, 12:43БизнесФото: primorsky.ru
В конкурсе грантов президента России победил проект команды Pacific Russia Food из Приморья. Его суть — создание региональной площадки для формирования новых гастрономических проектов дальневосточной кухни, авторами которых станут жители Приморского края в возрасте 18-35 лет.

В пресс-службе правительства Приморья отметили, что проект стартует в октябре текущего года и завершится следующим летом.

На первом этапе команда Pacific Russia Food проведет в регионах Дальнего Востока кампанию по сбору идей и сформирует группу менторов, которые будут оценивать заявки и курировать проекты победителей.

Свое участие уже подтвердили ресторатор, директор грузинских ресторанов «Супра» Илья Сухих и лидер движения Kaliningrad Street Food Александр Исаев.

«Лаборатория молодежных стартапов дальневосточной кухни — это воплощение мечты о том, чтобы талантливая и амбициозная молодежь могла реализовать себя на малой родине. Она станет стартовой площадкой, которая позволит молодым ребятам превратить свои идеи в гастрономические проекты, работающие и на территории Дальнего Востока, и в других регионах России», — рассказала автор проекта, руководитель движения дальневосточной кухни Pacific Russia Food Татьяна Заречнева.

Важная часть проекта — трехдневный форум гастрономических стартапов в области дальневосточной уличной еды и производства гастрономических сувениров, который состоится во Владивостоке на площадке Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.

Принять участие в мероприятии смогут не только победители первого этапа конкурса, но и все, кто интересуется темой. Присоединиться можно будет как в очном формате, так и в режиме онлайн.

«Итогом проекта станут от трех до пяти полностью готовых к реализации молодежных стартапов в области дальневосточной кухни, которым организаторы Pacific Russia Food Lab совместно с Правительством края и администрацией Владивостока предоставят бесплатные площадки для тестирования продукта на городских гастрономических фестивалях», — отметила директор департамента по делам молодежи Приморья Елена Томчук.

Сюжеты:
Приморский край
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