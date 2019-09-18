"Дальневосточные гектары" в Якутии развивают новые направления регионального туризма

«На освоенных гектарах у нас стоят палатки повышенной комфортности для семейного отдыха, есть палатки для охотников, а также построены тёплые дома, в которых туристы могут жить и зимой и летом, - рассказывает Анна Саввинова. – Сейчас мы начинаем задумываться о расширении границ и открытии новых туристических объектов. Развитие внутреннего туризма это важный элемент повышения общего уровня сервиса и качества жизни населения в целом. Опыт у нас уже есть, проект доказал свою востребованность, а главное – рядом есть новые территории, доступные к получению по программе «Дальневосточный гектар».