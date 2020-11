"Дальневосточные гектары" в Якутии развивают новые направления регионального туризма

Популярная база отдыха "Бэс Тумус" находится в 50 километрах от Якутска и расположена в живописных таёжных местах

Популярная база отдыха "Бэс Тумус" находится в 50 километрах от Якутска и расположена в живописных таёжных местах: в окрестностях турбазы находятся популярные охотничьи угодья, рядом протекает известная местным любителям рыбалки река Кэнкэмэ В переводе с якутского «Бэс Тумус» означает «Сосновый мыс». Сегодня это место предлагает все условия для комфортного семейного отдыха, но год назад здесь ровным счётом ничего не было. «Ещё до начала программы «Дальневосточный гектар» мы с женой присмотрели здесь землю, и как только программа вступила в силу, оформили 5 гектаров по коллективной заявке, - рассказывает Евгений Саввинов, владелец базы отдыха «Бэс Тумус». - Осваивать «дальневосточные гектары» и строить гостевые домики мы начали в апреле 2018 года, а в мае 2019-го уже открыли двери турбазы для гостей. Среди местных охотников наши места хорошо известны. Кэнкэмэ это знаменитая таёжная речка – здесь много лесной и водоплавающей дичи, водятся зайцы, часто встречается косуля». Жители Якутска, побывавшие на базе «Сосновый мыс», делятся впечатлениями на странице проекта в инстаграме. «Впервые рыбачили на речке Кэнкэмэ, - пишет один из туристов. – Большого улова не было, но мы довольны, так как сама природа располагает к отдыху своей осенней красотой, величественной тишиной и покоем. От души набрали грибов, впервые в жизни собирали клюкву. База новая, уютные домики расположены на расстоянии друг от друга, никто никому не мешает. Обязательно приедем ещё». В освоении земли Евгению Саввинову помогает его жена Анна. Вместе они придумали расположение гостевых домиков, костровых зон и палаток. К обустройству и дизайну базы супруги отнеслись трепетно, стараясь найти верный баланс между уютом и сервисом с одной стороны, и атмосферой приключения в условиях дикой природы с другой, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. «На освоенных гектарах у нас стоят палатки повышенной комфортности для семейного отдыха, есть палатки для охотников, а также построены тёплые дома, в которых туристы могут жить и зимой и летом, - рассказывает Анна Саввинова. – Сейчас мы начинаем задумываться о расширении границ и открытии новых туристических объектов. Развитие внутреннего туризма это важный элемент повышения общего уровня сервиса и качества жизни населения в целом. Опыт у нас уже есть, проект доказал свою востребованность, а главное – рядом есть новые территории, доступные к получению по программе «Дальневосточный гектар». Примеров успешной реализации бизнес-проектов на «дальневосточном гектаре» В Республике Саха (Якутия) становится все больше - на сегодняшний день здесь заключено 8375 договоров безвозмездного пользования, что является четвёртым результатом по ДФО после Приморья, Хабаровского края и Сахалинской области. Для получателей «дальневосточных гектаров» в Якутии доступны 22 меры государственной поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Сумма субсидий и выплат в адрес участников государственной программы «Дальневосточный гектар» в регионе на сегодняшний день составила 41 миллион рублей. Журнал "Дальневосточный капитал".

