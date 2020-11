Ни бройлеров, ни помидоров

Банкиры оценили агросектор Дальнего Востока, признали дефицит предложения сельхозпродукции для внутреннего потребления

Агросектору Дальнего Востока больше всего нужны инвестиции в производство молока, овощей и мяса. Такие выводы банкиры озвучили на площадке V Восточного экономического форума. В Приморье решить проблему могут проекты по возрождению производства мяса птицы и тепличных овощей. Россельхозбанк проанализировал имеющийся спрос и реализуемые инвестиционные проекты в АПК региона, предполагающие запуск производственных мощностей до 2021 года. Анализ показал, что округу нужны дополнительные мощности для производства еще 1,25 млн тонн продукции. Большая часть приходится на мощности по производству сырого молока, тепличных овощей, свинины и мяса бройлеров. Наибольшая потребность округа - 850 тыс. тонн - отмечена в сыром молоке. Имеющаяся производственная база округа обеспечивает только 75% потребностей. Для полного удовлетворения потребительского спроса необходимо запустить порядка 100 современных молочных комплексов, считают в банке. Потенциал свинины и мяса бройлеров связан с низким уровнем предложения охлажденного мяса, спрос на которое устойчиво растет в последние годы. Значительная часть мясной продукции, которую потребляют жители округа, изготавливается из замороженного импортного сырья. Необходимый объем производства свинины составляет 60 тыс. тонн, мяса бройлера - 250,5 тыс. тонн. Низок в регионе и уровень потребления мяса индейки - 0,78 кг в год, что в 3 раза ниже, чем в среднем по стране - 2,33 кг. При условии роста потребления до среднероссийского объем необходимых производственных мощностей составит 17,8 тыс. тонн. Овощей в рационе не хватает Как показал анализ, округу также дополнительно необходимо 43 тыс. тонн огурцов закрытого грунта и 28,8 тыс. тонн томатов. Эти оценки основаны на возможности роста потребительского спроса в дальневосточных регионах. Сейчас уровень потребления овощей закрытого грунта здесь не превышает 3 кг на человека в год, при этом в среднем по стране этот показатель составляет 7 кг. Согласно оценке Россельхозбанка, потенциал импортозамещения для большей части страны практически исчерпан и составляет не более 5%. При этом на Дальнем Востоке сохраняется существенный дефицит практически по всем базовым отраслям АПК. Как ни странно, аграрный комплекс Дальнего Востока обладает самым большим потенциалом развития АПК среди всех макрорегионов России. «В силу транспортно-географического положения здесь сохраняется дефицит предложения сельскохозяйственной продукции для внутреннего потребления, и есть значительные перспективы увеличения объемов экспорта. Это открывает широкие возможности для инвестиций», - констатируют банкиры. На этом фоне Россельхозбанк рассматривает возможности кредитования ряда экспортоориентированных отраслей АПК Дальнего Востока. Кредиты на женьшень Первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина ЖАЧКИНА в своем выступлении на ВЭФ отметила, что банку для кредитования интересна рыбная отрасль как основа дальневосточного экспорта. «Но мы смотрим и на такие направления, экспортный потенциал которых не сопоставим по объёмам экспорта с рыбой, но, тем не менее, может иметь большое значение. Смотрим мы на дикоросы. Потенциал по экспорту дикоросов может доходить до $100 млн в год», - заявила она. По словам Жачкиной, крупный бизнес в этом направлении не принимает участие. «Надо поддерживать малый бизнес», - добавила она. Речь может идти о поддержке кооперативов и создании логистического центра, который обеспечит хранение и транспортировку продукции. Ранее Минсельхоз РФ сообщил, что предприятия, занимающиеся заготовкой, переработкой и хранением дикорастущего сырья, получат государственную поддержку. «Мы предполагаем, что это может быть льготное финансирование, которое позволит получать заготовителям и переработчикам льготные инвестиционные и оборотные кредиты по ставке до 5%, и, соответственно, дальше будем рассматривать дополнительную линейку мер поддержки», - пояснила замминистра сельского хозяйства Оксана ЛУТ. По ее словам, в сборе и заготовке ягод, грибов и лекарственных трав задействованы многие федеральные округа. В северо-западной части страны собирают и заготавливают в основном ягоды, в центральной части - ягоды и грибы, в Сибири - в основном орехи и определенные ягоды, на Дальнем Востоке - лекарственные растения. «Поэтому наша задача - разработать меры поддержки, которые систематизируют работу, позволят личным подсобным хозяйствам, фермерам, малым предприятия заниматься заготовкой и благодаря мерам поддержки обеспечить стабильный сбыт этой продукции», - сказала замминистра. Мороженое с китайским привкусом Кроме того, у Россельхозбанка есть большие планы по инвестированию в молочные комплексы на Дальнем Востоке. «Это, во-первых, необходимо для удовлетворения внутреннего спроса, поскольку большинство регионов не обеспечивают себя молоком. Но и экспортный потенциал здесь тоже большой. Интересным с точки зрения экспорта является мороженое. Китай потребляет 40% мирового производства мороженого. Сам бог велел Дальнему Востоку с учетом расположения увеличить экспорт именно мороженого в Китай», - сказала г-жа Жачкина. Напомним, что накануне ВЭФа в Китай через Приморье проследовали первые в истории 5 тонн цельного молока, произведенного в Приморье и обработанного на перерабатывающих мощностях в Хабаровском крае. Ранее в Китай поставлялось только мороженое. В 2018 году вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ в рамках работы межправительственной комиссии с северными территориями КНР выдвинул инициативу о снятии двусторонних барьеров. Поручение проработать возможность экспорта цельного молока было дано Россельхознадзору с одной стороны и таможенному органу Китая с другой, с участием АПИ. В результате был подписан протокол о санитарно-ветеринарных требованиях при двусторонних поставках молока и молочных продуктов. На фото: Банкиры распробовали дары Приморья. Фото Евгении ПРИЙМАК Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

