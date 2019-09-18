Определены сроки завершения лососевой путины на Камчатке

Определены сроки завершения лососевой путины на Камчатке

18 сентября 2019, 15:37
Бизнес
Вылов тихоокеанских лососей и гольцов на полуострове будет запрещен с 23 сентября промышленникам и лицам, осуществляющим традиционное рыболовство

Вылов тихоокеанских лососей и гольцов на полуострове будет запрещен с 23 сентября промышленникам и лицам, осуществляющим традиционное рыболовство

Сроки завершения промысла лососей на Камчатке были определены сегодня на заседании комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

«Суточный улов незначительный, несколько десятков тонн в среднем на Камчатке вылавливается, поэтому путину фактически можно назвать завершенной. Большая часть рыбопромышленников уже сняла ставные невода, немногие продолжают промысел на реках на западе полуострова. 372 тысячи тонн тихоокеанских лососей были добыты в ходе путины в рамках промышленного рыболовства, 377 тысяч тонн – это суммарный объем вылова вместе со спортивно-любительским и традиционным рыболовством. Основной характеризующий момент путины 2019 года – это небывалый для нерыбного года улов предприятий на западном побережье, который дает компаниям надежду на ежегодную работу в будущем», – сказал министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский. Он добавил, что любительское и спортивное рыболовство в отношении тихоокеанских лососей будет запрещено с 14 октября. Вместе с тем, для сохранения запасов кижуча с 23 сентября ловить рыбу можно будет только спиннингами и удочками.

Напомним, в Камчатском заливе и Карагинской подзоне промышленное рыболовство запрещено с начала сентября.

Журнал "Дальневосточный капитал".

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