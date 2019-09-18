От моста добра не ищут

От моста добра не ищут

18 сентября 2019, 08:40
Бизнес
В спор о целесообразности строительства во Владивостоке кольцевой автодороги втянули самого Президента России

В спор о целесообразности строительства во Владивостоке кольцевой автодороги втянули самого Президента России

КСТАТИ Обойдутся без приморских строителей

На Восточном экономическом форуме Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и ООО «Автодор-Инвест» (структурное подразделение ГК «Автодор») подписали соглашение о взаимодействии при подготовке и реализации проекта по строительству и эксплуатации «западного полукольца» ВКАД. Заниматься проектом и привлечением потенциальных инвесторов в проект будет учрежденная сторонами «Специальная проектная компания». Предполагается, что строительство новой дороги начнется в 2020 году.

И еще один нюанс – надо полагать, что при столь высоко оцененной стоимости строительства, генеральный подряд на него приморские строители не получат.

На фото: Строительство мостового перехода через остров Елена может стать очередным прорывом в развитии столицы ДФО. Но, скорее всего, нет. Автор фото - Марина БОЖКО.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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