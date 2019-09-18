От моста добра не ищут

На Восточном экономическом форуме Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и ООО «Автодор-Инвест» (структурное подразделение ГК «Автодор») подписали соглашение о взаимодействии при подготовке и реализации проекта по строительству и эксплуатации «западного полукольца» ВКАД. Заниматься проектом и привлечением потенциальных инвесторов в проект будет учрежденная сторонами «Специальная проектная компания». Предполагается, что строительство новой дороги начнется в 2020 году.