От моста добра не ищут

В спор о целесообразности строительства во Владивостоке кольцевой автодороги втянули самого Президента России
КСТАТИ Обойдутся без приморских строителей
На Восточном экономическом форуме Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и ООО «Автодор-Инвест» (структурное подразделение ГК «Автодор») подписали соглашение о взаимодействии при подготовке и реализации проекта по строительству и эксплуатации «западного полукольца» ВКАД. Заниматься проектом и привлечением потенциальных инвесторов в проект будет учрежденная сторонами «Специальная проектная компания». Предполагается, что строительство новой дороги начнется в 2020 году.
И еще один нюанс – надо полагать, что при столь высоко оцененной стоимости строительства, генеральный подряд на него приморские строители не получат.
На фото: Строительство мостового перехода через остров Елена может стать очередным прорывом в развитии столицы ДФО. Но, скорее всего, нет. Автор фото - Марина БОЖКО.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.