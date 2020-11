От моста добра не ищут

В спор о целесообразности строительства во Владивостоке кольцевой автодороги втянули самого Президента России

В спор о целесообразности строительства во Владивостоке кольцевой автодороги втянули самого Президента России КСТАТИ Обойдутся без приморских строителей На Восточном экономическом форуме Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и ООО «Автодор-Инвест» (структурное подразделение ГК «Автодор») подписали соглашение о взаимодействии при подготовке и реализации проекта по строительству и эксплуатации «западного полукольца» ВКАД. Заниматься проектом и привлечением потенциальных инвесторов в проект будет учрежденная сторонами «Специальная проектная компания». Предполагается, что строительство новой дороги начнется в 2020 году. И еще один нюанс – надо полагать, что при столь высоко оцененной стоимости строительства, генеральный подряд на него приморские строители не получат. На фото: Строительство мостового перехода через остров Елена может стать очередным прорывом в развитии столицы ДФО. Но, скорее всего, нет. Автор фото - Марина БОЖКО. Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

