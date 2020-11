Приморье останется без IKEA?

Власти Приморья продолжают зазывать в регион ретейлеров федерального уровня, но те предпочитают работать в регионах, более благополучных с точки зрения платежеспособности и условий для бизнеса

Власти Приморья продолжают зазывать в регион ретейлеров федерального уровня, но те предпочитают работать в регионах, более благополучных с точки зрения платежеспособности и условий для бизнеса На полях V Восточного экономического форума (ВЭФ) предложение открыть в крае магазин и построить завод по производству изделий из дерева было озвучено шведской IKEA, управляющей крупнейшей в мире сетью магазинов мебели и товаров для дома. Правда, предложение последовало не напрямую, а через представителей посольства Швеции в РФ. «Цель нашего визита – знакомство с вашим краем. Мы хотим понять, какие у нас есть возможности для совместного сотрудничества», – цитирует пресс-служба администрации Приморья советника отдела экономики и торговли посольства Швеции Хаглунда ГУННАРА. В ходе встречи представители посольства Швеции отметили, что их компании активно работают в сферах производства молочных продуктов, напитков, бумажной продукции, лекарственных препаратов и автомобилей. Именно эти сферы составляют 80% импорта шведских товаров в Россию. В ответ руководитель департамента международного сотрудничества Приморья Алексей СТАРИЧКОВ передал собеседникам приглашение для делегации компании IKEA приехать во Владивосток для обсуждения перспектив сотрудничества в двух направлениях: открытие магазина и строительство завода по производству изделий из дерева. В настоящее время на Дальнем Востоке магазинов ИКЕА нет (ближайший – в Новосибирске), зато развита доставка товаров напрямую через онлайн-магазин. Существуют даже компании–посредники, которые помогают купить нужный товар, но этот прайс-лист формируется уже с учетом услуг посредников. Досье "Золотого Рога" IKEA (группа компаний Ingka) объединяет 373 магазина в 30 странах. В настоящее время в России у IKEA 14 магазинов в торговых центрах «Мега», один магазин городского формата в Москве, а также шесть дизайн-студий. Также у ретейлера есть около 75 пунктов выдачи заказов в разных городах России, а также сервис click & collect в магазинах и проект с «Почтой России». За все время работы IKEA инвестировала более $4 млрд в российский бизнес. IKEA более шести лет не открывала новые магазины в России. Ритейлер с 2018 года начал открывать дизайн-студии - магазины небольшой площади, где можно спроектировать интерьер, заказать доставку или купить на месте товары из ограниченного ассортимента. Летом 2019 года шведы открыли в Москве первый магазин нового городского формата (его площадь около 8 тыс. кв. м - меньше, чем у стандартных магазинов). «В связи с быстро меняющимися покупательскими предпочтениями и развитием современных технологий, компания IKEA пересматривает бизнес-стратегию. На первом этапе группа компаний будет фокусироваться на 30 крупнейших мировых мегаполисах, в число которых вошли Москва и Санкт-Петербург. В рамках реализации данной стратегии компания разрабатывает и тестирует новые форматы магазинов, а также активно развивает онлайн-каналы продаж и соответствующую логистическую инфраструктуру», - поясняли в компании. Напомним, что в конце июня первый гипермаркет в Приморье открыло ООО «Леруа Мерлен» (российское подразделение французской Leroy Merlin). Именно этого ретейлера IKEA считает одним из конкурентов. «Есть несколько игроков, которые работают в тех же сегментах, что и мы. Думаю, мы можем назвать конкурентами и Hoff, и Leroy Merlin, и некоторых онлайн-игроков. Но наше преимущество заключается в том, что мы и создаем дизайн, и производим, и продаем, у нас очень легко подобрать сочетающиеся друг с другом предметы, например, кресло и подушки со шторами в тех же цветах. Так что если стоит задача полностью обустроить дом, проще это сделать в IKEA. У конкурентов можно купить отдельные элементы и попробовать собрать из них что-то», - пояснял председатель совета директоров группы Ingka (холдинговая структура ритейлера) в России Патрик ЭНТОНИ. Напомним, что еще шесть лет назад активно муссировались слухи о заходе в Приморье торговой сети Metro Cash & Carry, которая даже организовала рабочую группу по созданию филиала в регионе. Пиар на этом факте сделал бывший губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, известный своими громкими, но мало что значащими заявлениями. «Мы готовы предоставлять определенные преференции, - говорил г-н Миклушевский, зазывая инвестора в Приморье. - Прежде всего речь идет о земельных участках, которые мы готовы, со своей стороны, подготовить с точки зрения инфраструктуры и горизонтальной планировки», - добавил глава региона. Однако IKEA, для которой РФ является одним из ключевых рынков, неоднократно сталкивалась с «непредсказуемым характером административных процедур» в ряде регионов, и даже заявляла о замораживании инвестиций в российские проекты. В 2010 году за «лояльность к фактам коррупции» в России был уволен директор IKEA по Центральной и Восточной Европе Пер КАУФМАН. Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

