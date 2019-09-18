В Приморье ищут желающих работать в культурно-образовательном комплексе, который будет построен

Напомним, в настоящее время в Приморье реализуется проект по созданию Культурно-образовательного комплекса, который включит два филиала: театрально-образовательный и музейно-выставочный. В первый войдут такие ведущие культурные учреждения страны, как Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского и Московская государственная академия хореографии. Во второй – Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж и Музей Востока, а также Приморская картинная галерея. Проектирование и строительство двух объектов ведется за счет средств инвестора – Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие».