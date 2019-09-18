В Приморье ищут желающих работать в культурно-образовательном комплексе, который будет построен

В Приморье ищут желающих работать в культурно-образовательном комплексе, который будет построен

18 сентября 2019, 17:38
Бизнес
Подать заявку на соискание должности можно до 26-27 сентября

Подать заявку на соискание должности можно до 26-27 сентября

Начат набор управленческих кадров и преподавательского состава для одного из филиалов Культурно-образовательного комплекса, который будет построен на улице Аксаковская во Владивостоке. Подать заявку на соискание должности можно до 26-27 сентября, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте культуры Приморья, отбор объявил Российский государственный институт искусств. В настоящее время для соискателей открыто более 10 вакансий:

- руководитель филиала;

- руководитель Молодежного креативного технопарка;

- преподаватели Молодежного креативного технопарка – учителя графического, 3d-дизайна, motion-дизайна, иллюстрации, звукового дизайна, фотографии, видеомонтажа, электронной музыки, видеографии, студийной и концертной звукорежиссуры.

Отбор проходит в два этапа. Первый (заочный) продлится до 27 сентября и включит прием заявок от кандидатов и оценку качества решения кейсов. Его результаты будут подведены в конце сентября. Второй (очный) этап – финальные собеседования, которые пройдут в октябре (точные даты определятся по итогам заочного отбора).

Для участия в отборе кандидату на руководящую должность необходимо до 26 сентября включительно прислать на travyanova.mari@rgisi.ru резюме и портфолио, на должность преподавателя – до 27 сентября.

Подробнее ознакомиться с правилами подачи документов можно на сайте Министерства культуры России.

Напомним, в настоящее время в Приморье реализуется проект по созданию Культурно-образовательного комплекса, который включит два филиала: театрально-образовательный и музейно-выставочный. В первый войдут такие ведущие культурные учреждения страны, как Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского и Московская государственная академия хореографии. Во второй – Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж и Музей Востока, а также Приморская картинная галерея. Проектирование и строительство двух объектов ведется за счет средств инвестора – Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие».

Журнал "Дальневосточный капитал".

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