В Приморье заискрило

Энергетики и угольщики делят активы. В рамках сделки угольный олигарх получит Приморскую ГРЭС и Лучегорский угольный разрез

Энергетики и угольщики делят активы ПАО «РусГидро» и структуры основного владельца АО «СУЭК» Андрея МЕЛЬНИЧЕНКО вступают в финальную стадию обмена активами в Приморском крае. В рамках сделки угольный олигарх получит Приморскую ГРЭС и Лучегорский угольный разрез, а энергетики – большую часть его доли в ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК). При этом СУЭК в ближайшей перспективе вряд ли сможет вывести новое энергоподразделение на прибыльность, зато гарантирует определенные объемы сбыта для угля, добываемого компанией в регионе. На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) гендиректор «РусГидро» Николай ШУЛЬГИНОВ подтвердил, что обмен активами со структурами г-на Мельниченко может быть совершен до конца текущего года. «Мы постараемся завершить ее в этом году», - сказал он, отметив, что документы по сделке еще готовятся. При этом глава «РусГидро» не стал комментировать информацию о том, что пакет структур Мельниченко в ДЭК оценен в сумму около 8 млрд рублей. Досье "Золотого Рога": ПАО «ДЭК» является гарантирующим поставщиком и единым закупщиком электроэнергии во II неценовой зоне, ежегодно поставляет потребителям на розничном рынке более 23 млрд кВт.ч электроэнергии, из этого объема около 25% отпускается населению. ДЭК также осуществляет корпоративное и стратегическое управление собственными активами - АО «Дальневосточная генерирующая компания», АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», ремонтно-сервисными и непрофильными дочерними и зависимыми обществами. Основным акционером ДЭК является «РусГидро» с долей 52,07% (1,04% - прямой контроль, 51,03% - через АО «РАО ЭС Востока»). Компании ООО МК «Доналинк» (резидент САР на острове Русский, ранее - Donalink Ltd.), аффилированной с Андреем Мельниченко, принадлежат 40,38%. Для проведения обмена АО «ДГК» в августе учредило ООО «Приморская ГРЭС», которое в течение месяца может стать участником энергорынка. Новая компания зарегистрирована в поселке Лучегорск с уставным капиталом 3,5 млрд рублей. Гендиректором ООО назначен Андрей ЛЕОНОВ. В ООО «Приморская ГРЭС» вошла одноименная угольная станция мощностью 1,467 ГВт. ГРЭС работает по конденсационному графику с попутной выработкой тепла. Проектное топливо — бурый уголь Бикинского буроугольного месторождения, фактически помимо него также используются угли других месторождений (Ерковецкого, Павловского, Харанорского, Раковского). Станция расположена в непосредственной близости от Лучегорского угольного разреза и входит с ним в единый хозяйственный комплекс. Выработка Приморской ГРЭС обеспечивает около половины потребления электроэнергии в Приморье. Сегодня крупнейшими потребителями приморского угля, который добывают предприятия СУЭК, являются электростанции ДГК. При этом большую часть потребностей в угле покрывает сама ДГК через свою дочернюю угледобывающую компанию АО «Лучегорский угольный разрез» (ЛУР), запросы работающей на природном газе Владивостокской ТЭЦ-2 в угле крайне незначительны. В настоящее время АО «ЛУР» ведет разработку одноименного месторождения двумя угольными разрезами, в состав которых входят пять эксплуатационных участков: «Восточный», «Западный», «Северо-Западный» и участок «Центральный». Общие промышленные запасы угля по двум разрезам составляют 469,59 млн тонн, производственная мощность ЛУР - 5 млн тонн угля в год. Основным и почти единственным потребителем добываемого на Лучегорских разрезах угля Бикинского буроугольного месторождения является Приморская ГРЭС, котлы которой запроектированы именно под эти угли. На фоне сделки акционеры ДГК на внеочередном собрании уменьшили уставный капитал до 1 млн рублей. Уставный капитал генкомпании составлял 31,041 млрд рублей, он разделен на 3,104 трлн обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля. Теперь капитал уменьшен до 1 млн рублей путем конвертации акций в бумаги с меньшим номиналом - 0,0000003 рубля (округленно). Таким образом, уставный капитал сократится в 31 тыс. раз. Артемовский вариант Напомним, что Приморье в ближайшей перспективе получит новые энергообъекты - холдинг «Русгидро» в 2021 году начнет строительство и модернизацию станций по проектам на Дальнем Востоке, которые одобрила правительственная комиссия по развитию электроэнергетики. Новые станции необходимы, в том числе, для реализации крупных проектов в Приморье. Речь идет о строительстве Артемовской ТЭЦ-2, реконструкции и модернизации Владивостокской ТЭЦ-2. Новая Артемовская ТЭЦ-2 заменит работающую с 1936 года Артемовскую ТЭЦ, одну из старейших электростанций Дальнего Востока, сооружения и оборудование которой достигли высокой степени износа. Ввод в эксплуатацию станции намечен на 2026 год. Электрическая мощность Артемовской ТЭЦ-2 составит 420 МВт, тепловая мощность - 483 Гкал/ч. В качестве топлива новая станция будет использовать уголь местных месторождений. Станция будет размещена на новой площадке в нескольких километрах от существующей Артемовской ТЭЦ, недалеко от поселка Суражевка. В соответствии с соглашением, «РусГидро» включит проект Артемовской ТЭЦ-2 в инвестиционную программу, обеспечит проектирование и последующее строительство станции. Администрация Приморского края окажет содействие в реализации проекта, в том числе - в оформлении документов на необходимый для строительства станции земельный участок. На подходе клон ДЭК Отметим, что в ближайшее время в Приморье появится еще одна «Дальневосточная энергетическая компания». Соответствующее российско-китайское СП займется строительством газовой электростанции на 100 МВт для объектов интегрированной развлекательной зоны «Приморье». Объем инвестиций в проект составит около 10 млрд рублей. С китайской стороны участником проекта выступит ООО «Синомек Гидро» (российская «дочка» Sinomec). К 2023 году планируется построить первую очередь газовой электростанции мощностью 25 МВт. Уставный капитал ООО «ДЭК» распределится следующим образом: 10% - у российской стороны, 90% - у китайской стороны. Также есть вероятность, что в состав учредителей войдут еще две китайские компании, которые заинтересованы в развитии проектов в сфере энергетики. Ранее Sinomec заявляла, что планирует участвовать в строительстве в Приморском крае нефтеперерабатывающего завода модульного типа с объемом инвестиций не менее 50 млрд рублей. China State Energy Engineering Corp. Ltd. (Sinomec) является ведущим предприятием Китая в сфере строительства энергетических объектов. Деятельность компании включает в себя управление инвестициями, консультирование по вопросам планирования, проектно-изыскательные работы, строительный подряд, разработку и изготовление в области электрических мощностей в энергетике, нефтехимии, новых источниках энергии. В настоящее время компания реализует международные проекты в регионах Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, Южной Америки. Фото из архива Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

