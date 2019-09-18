"Живем одной жизнью с Дальним Востоком"

"Живем одной жизнью с Дальним Востоком"

18 сентября 2019, 18:21
Бизнес
Корреспондент газеты "Золотой Рог" взял интервью у Президента Группы ННК Эдуарда Худайнатова

Корреспондент газеты «Золотой Рог» взял интервью у Президента Группы ННК Эдуарда Худайнатова

КСТАТИ - Знаю, что на предыдущих ВЭФ вы вели переговоры с китайским бизнесом о совместных проектах. Есть результаты? - С китайскими партнерами мы ведем переговоры давно. Я уже человек не молодой, можно сказать, с детства веду переговоры с ними (смеется). Но если серьезно, Китай - великая нация, и они говорят: «Время есть». С ними можно тысячу лет разговаривать. Мы на китайцев надеемся, но сами должны не плошать, поэтому работаем с японцами, арабами, индусами… На верхнем фото: Хабаровский нефтеперерабатывающий завод — одно из важнейших предприятий нефтеперерабатывающей промышленности на Дальнем Востоке. Фото из архива Группы ННК. Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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