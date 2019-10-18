Амурская область делает ставку на космический туризм и продвижение территории

«Ростуризм объявил о приеме заявок на субсидии. Пока откликнулся Хабаровский, Приморский край, Сахалинская область. Максимально на одного туриста туроператор может получить до 5 тыс. рублей. Это не только авиация, может быть любой другой вид транспорта: речной, морской, железная дорога, автобус. В список стран, туристы из которых попадают под субсидирование, не вошел Китай. Я думаю, регионам стоит поработать над этим, внести свои предложения, чтобы изменить ситуацию», - подчеркнул Александр Осауленко.