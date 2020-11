IT какой успешный

Компании группы ДНС и ее руководители сумели обошли портовиков и рыбаков в показателях эффективности бизнеса

Компании группы ДНС и ее руководители сумели обошли портовиков и рыбаков в показателях эффективности бизнеса Рейтинг эффективности приморского бизнеса по итогам 2018 года по выручке оказался показательным – впервые за все время на его вершину взобрался ритейлер. Группа ДНС, упорно сохраняющая приморскую «прописку», после консолидации большей части активов опередила ближайшего преследователя в лице ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (входит в группу «РусГидро») в 2,6 раза, а владивостокский автосборочный проект группы «Соллерс» и японской Mazda - в 5,5 раз! При этом, энергетики работают вне рынка по тарифам, установленным регионами, а автозавод получает миллиарды субсидий от государства на доставку на запад страны автомобилей, собранных из завезенных морем машинокомплектов. Эксперты газеты «Золотой Рог» считают, что отличные показатели ДНС не останутся незаметными в Первопрестольной, и в скором времени налоговый учет головной компании будет осуществляться не в родном Приморье, а в Межрегиональной инспекции МНС России по крупнейшим налогоплательщикам в Москве, как это произошло в 2004 году с ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП). А пока, согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «ДНС Ритейл» с 16 августа 2017 года стоит на учете Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Приморскому краю. «Семья ДНС» № 1. Программисты из Владивостока сумели лучше многих российских бизнесменов воспользоваться дефолтом 1998 года – переквалификация в торговцев, а затем и сборщиков компьютеров спустя двадцать лет вывела имя DNS (ДНС) на первое место в ТОП-30 крупнейших компаний Приморского края, лидирующие позиции в котором по традиции занимают стивидоры, энергетики и топливоснабженцы. Группа DNS специализируется на продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники, производит компьютеры (одна из собственных торговых марок - Dexp), строит жилую недвижимость. Первый магазин DNS открылся в 1998 году во Владивостоке под вывеской DNS (аббревиатура Digital Network Systems), в 2007 году запущено собственное производство. С 2012 года DNS развивает собственный бренд, с 2015 – сеть торгово-распределительных центров по всей России. В апреле 2014 года приморцы приобрели петербургскую сеть магазинов компьютерной техники «Компьютерный мир», в марте 2019 года - петербургскую торговую сеть «Кей». В настоящее время ДНС управляет около 1,8 тыс. магазинов в более чем 400 городах. Только в Москве у группы 58 точек «DNS», 49 точек «DNS Гипер» и два онлайн-дискаунтера «Технопойнт» (ТechnoPoint). Головной компанией группы DNS является ООО «ДНС Групп», учредителями которого первоначально выступали 10 физлиц. На данный момент список владельцев сократился до 7 персоналий, в их числе - гендиректор ООО «ДНС Групп» Дмитрий АЛЕКСЕЕВ (владеет 48,73% капитала) и Юрий КАРПЦОВ (43,88%). Третьим миллиардером из «клуба ДНС» является бывший вице-губернатор Константин БОГДАНЕНКО (в ДНС отвечал за развитие бизнеса), которому для перехода во власть пришлось «очиститься» от собственности. Доли других основателей на данный момент не превышают в «ДНС Групп» 3% - это Сергей МЕЩАНЮК, Ольга КОМОЗА, Александр ФЕДОРОВ, Юрий ЧЕРНЯВСКИЙ и Андрей УСОВ. Г-н Карпцов в настоящее время возглавляет ООО «ДНС-Саратов» и владеет 43,90% акций АО «Технопойнт» и 50% долей ООО «Инвест Рент» (специализация - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом). Партнером Карпцова по последнему проекту выступает Алексеев. ООО «ДНС Групп» сегодня является учредителем 15 компаний, в том числе - ООО «ДНС Ритейл»» (гендиректор - Алексей ПОПОВ), которое и совершило переворот в бизнесе Приморья, возглавив по итогам 2018 года рейтинг крупнейших компаний по выручке (таблица внизу).

