На Сахалине возведут 39 арендных домов

В Сахалинской области растут темпы строительства не только арендного жилья, но и коммерческого, индивидуального, социального (для переселенцев из аварийных домов). Если в прошлом году возвели около 265 тысяч квадратных метров жилья, то в этом должны перешагнуть планку в 300 тысяч. Задача на 2020 год – 430 тысяч «квадратов», а, начиная с 2021 года, на островах будут строить по 500 тысяч ежегодно.