На Сахалине возведут 39 арендных домов

На арендное жилье могут претендовать, в первую очередь, молодые специалисты, представители узких и редких профессий, работники бюджетной сферы, военнослужащие, сотрудники предприятий сельского хозяйства и силовых ведомств

На арендное жилье могут претендовать, в первую очередь, молодые специалисты, представители узких и редких профессий, работники бюджетной сферы, военнослужащие, сотрудники предприятий сельского хозяйства и силовых ведомств В 2019–2021 годах новоселье отметят 1703 семьи в 11 муниципалитетах островного региона Такая информация прозвучала на совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Валерий Лимаренко. До конца 2021 года 11 домов возведут в Южно-Курильском городском округе, 5 – в Долинском, по 4 – в Анивском и Курильском, 7 – в Южно-Сахалинске, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области. – Механизм предоставления арендного жилья необходимо сделать прозрачным для людей. У врачей, учителей и других самых востребованных на Сахалине и Курилах специалистов должно быть четкое понимание: куда обращаться по квартирному вопросу, какие документы заполнять, – отметил Валерий Лимаренко. Глава области поручил разместить на сайтах муниципальных образований информацию о механизме получения арендного жилья. Каждая заявка должна официально фиксироваться и рассматриваться в кратчайший срок. На сегодняшний день Сахалинское ипотечное агентство уже возвело на Сахалине и Курилах 52 дома – сюда заселились 1867 семей. Арендная плата в таких домах вдвое ниже среднерыночной по региону. К примеру, однокомнатная квартира в Южно-Сахалинске обойдется в 12 тысяч рублей в месяц, двухкомнатная – в 14 тысяч, а трехкомнатная – в 16 тысяч. Через полгода проживания в арендном доме появляется возможность приобрести жилье в собственность на льготных условиях. Беспроцентная ипотека предоставляется многодетным семьям, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, ветеранам боевых действий, а также участникам программы переселения из ветхого и аварийного жилья и людям, постоянно проживающие на Курильских островах. Ставка по ипотеке в 3,5 процента годовых действует для семей с двумя детьми или родителей-одиночек. Займ под 7 процентов годовых могут взять сахалинцы и курильчане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. В Сахалинской области растут темпы строительства не только арендного жилья, но и коммерческого, индивидуального, социального (для переселенцев из аварийных домов). Если в прошлом году возвели около 265 тысяч квадратных метров жилья, то в этом должны перешагнуть планку в 300 тысяч. Задача на 2020 год – 430 тысяч «квадратов», а, начиная с 2021 года, на островах будут строить по 500 тысяч ежегодно. Свой план по строительству домов на этот год уже перевыполнили Корсаковский, Томаринский, Тымовский районы. Северо-Курильский и Ногликский городские округа тоже с задачей справились. Но в некоторых муниципалитетах есть риски. Как рассказал мэр Александровск-Сахалинского района Владимир Иль, подрядчик поздно приступил к работам, поэтому два дома поставят на кадастровый учет только в первом квартале 2020 года. Хотя многоэтажки – на 90 и на 18 квартир – должны ввести в эксплуатацию к концу 2019 года. – Новый год люди должны встретить в новых квартирах, – поручил губернатор. – Вам кажется, что люди могут пожить в нечеловеческих условиях еще несколько месяцев. А я думаю, что не могут. Когда дома будут готовы, переселяйте людей, а документы оформляйте быстрее и по всей процедуре. Также губернатор поставил задачу главам всех муниципальных образований – до 1 ноября предоставить план-прогноз по капитальному строительству на ближайшие три года. Журнал "Дальневосточный капитал".

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter