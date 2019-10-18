Приморская торгово-промышленная палата переизбрала президента

Борис Ступницкий возглавляет Союз «Приморская торгово-промышленная палата» с 2014 года. За это время Приморская ТПП заняла одно из лидирующих положений среди территориальных палат Дальневосточного региона. На сегодняшний день деятельность Приморской торгово-промышленной палаты признана соответствующей стандарту.