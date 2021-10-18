Социальным предпринимателям Приморья обещана господдержка

Грант в размере до 500 тысяч рублей могут получить приморские предприниматели, вошедшие в реестр социальных предприятий и прошедшие акселератор «Бизнес от сердца». Сбор заявок завершится 11 ноября.

Как сообщили в пресс-службе края, в список целей, на которые можно потратить средства гранта, входят больше 15 позиций. В их числе — переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп населения, приобретение расходных материалов, аренда помещения для проекта и другое. — Запуск второго конкурса на получение гранта дает возможность еще большему числу социальных предпринимателей осуществить свои проекты с нашей поддержкой. Сегодня в соответствующем реестре в Приморском крае зарегистрированы 155 таких предпринимателей. А акселератор «Бизнес от сердца» прошли 100 участников, еще 60 учатся прямо сейчас, — отметила руководитель Центра инноваций социальной сферы (подразделение центра «Мой бизнес») Ольга Кудинова. Для участия в конкурсе предпринимателю надо подать заявку, предварительную смету, описание проекта и его презентацию, а также гарантийное обязательство. Прием документов продлится до 18.00 11 ноября. Участие в конкурсе на грант подразумевает не менее 50% софинансирования со стороны бизнеса. Потратить средства гранта можно до конца 2022 года. Подробности можно уточнитьпо телефонам: 8 (423) 279-59-09 или 220-86-41. Напомним, что поддержка социальных предпринимателей в Приморье является одним из ключевых направлений работы центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в регионе. Также в крае активно реализуется государственная программа Приморья «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020–2027 годы.

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