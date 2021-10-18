В Приморье будут повышать престиж профессии официанта

Жителей региона приглашают на бесплатные курсы профессионального ресторанного сервиса — в крае стартовал второй сезон проекта «Кадры для бизнеса. Официанты». Выпускники получат возможность начать карьеру в одном из ресторанов Владивостока.

В пресс-службе края отметили, что проект запускают центр «Мой бизнес» при поддержке правительства Приморья совместно с Владивостокским государственным университетом экономики и сервиса. — Проект «Кадры для бизнеса. Официанты» инициирован, чтобы закрыть кадровый вопрос, а также повысить уровень сервиса в ресторанах приморской столицы. Официант — это лицо и душа заведения, от его профессионализма зависит настроение гостей, а значит и прибыль заведения. Пройти курсы и получить гарантированное трудоустройство в этом сезоне смогут 50 человек, — подчеркнула министр экономического развития Приморья Наталья Набойченко. Партнерами проекта «Кадры для бизнеса. Официанты» стали пять предприятий общепита, в которых будут работать выпускники проекта уже в декабре. Рестораторы подготовили для участников особые условия оплаты труда и корпоративные бонусы: повышенный оклад, бесплатное питание, брендированные сувениры заведения и стипендия на время обучения. — Главная цель участия в таких проектах для бизнеса — это повышать престиж профессии официанта, поскольку сейчас ее, к сожалению, недооценивают. В настоящее время посещение ресторанов становится для многих стилем жизни, заведения развиваются, важно держать уровень сервиса для всех. Введение в вузах направления подготовки официантов позволит значительно повысить гостеприимство города. Для ребят это также отличная возможность получить навыки сервиса — многие сферы сейчас требуют такие компетенции, — подчеркнула менеджер одного из Владивостокских ресторанов Майя Гигаури. Подать заявку на участие в проекте «Кадры для бизнеса» можно на сайте povarpk.ru до 28 октября. Обучение начнется 1 ноября. Отбор будущих официантов будет происходить на конкурсной основе: после подачи заявки потенциальные кандидаты пройдут собеседование, по итогам которых организаторы и рестораторы зачислят на курс 50 студентов. Обучение предусмотрено в рамках целевого набора, поэтому после выпуска участник проекта должен как минимум шесть месяцев проработать в ресторане-партнере проекта. Напомним, образовательный проект «Кадры для бизнеса. Официанты» реализуется в Приморье в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Также в крае активно реализуется государственная программа Приморья «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020–2027 годы.

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