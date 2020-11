Крупнейший за Уралом торгово-развлекательный центр открылся в Хабаровске

В ближайшие два года рядом с новым торговым центром будет построен аквапарк закрытого типа, который по замыслам владельцев, должен стать самым крупным в стране

В торгово-развлекательном центре «Броско Молл» расположились 120 магазинов и кафе, а также самый современный в России кинотеатр IMAX Первая очередь масштабного инвестиционного проекта по созданию суперсовременного торгово-развлекательного центра «Броско Молл» открылась в Хабаровске. В живописном месте на берегу Амура поднялось современное здание площадью 80 тысяч квадратных метров, построенное с высоким качеством и в сжатые сроки турецкими строителями. Главный подрядчик — турецкая фирма Renaissance Construction, которая возводит подобные сооружения по всему миру. В магазинах ТРЦ представлена продукция мировых брендов, многих из которых раньше не было в Хабаровске. Здесь также будут работать 120 точек торговли и общественного питания. На первом этаже расположен продуктовый гипермаркет, на втором - брендовые бутики, третий полностью отдан под рестораны и развлекательные зоны. Тут же находится пространство для творчества «Коммуна». По словам владельцев комплекса, в ближайшее время начнет работу первый в Хабаровске кинотеатр сети IMAX с экраном высотой 23 метра. Эта технология позволяет буквально погрузить зрителя «внутрь фильма», обеспечивая максимальный эффект присутствия за счет сочетания уни-кальных технологий. «Этот кинотеатр будет одним из самых современным в России. Дело в том, что давно уже IMAX нигде не открывался, а технологии сделали большой шаг вперед за 5-8 лет, они и реализованы здесь», - рассказала директор торгового центра Ксения Рагимова. В ближайшие два года рядом с новым торговым центром будет построен аквапарк закрытого типа, который по замыслам владельцев, должен стать самым крупным в стране. Далее инвесторы приступят к реализации третьей очереди проекта. Общая сумма инвестиций в проект составляет 12 млрд рублей. Объект строится на собственные средства группы компаний «Невада». «Несмотря на то, что открыт только первый объект комплекса, эффект от него уже чувствуется. Созданы три тысячи новых рабочих мест, налоги в местный бюджет составят около 600 миллионов рублей в год. Вторая очередь – это аквапарк и развлекательный центр. Их планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. В настоящий момент застройщиком завершены изыскательские работы, идет закладка фундамента», - отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Олег Кульгин. Журнал "Дальневосточный капитал".

