Абсолютный победитель "Большого дальневосточного квеста" выбрал Камчатку местом для своего путешествия

В день завершения фестиваля "Дни Дальнего Востока в Москве" были разыграны последние четыре туристические путёвки "Большого дальневосточного квеста" Напомним, викторина стартовала в ноябре в день запуска тематического поезда "Дальневосточный экспресс" в столичном метро. Тогда начался виртуальный этап, в ходе которого желающие могли зарегистрироваться на сайте "Большого дальневосточного квеста", ответить на вопросы и поделиться ссылкой с друзьями в соцсетях. За каждое действие начислялись баллы. Очный этап состоялся в рамках фестиваля "Дни Дальнего Востока в Москве". По итогам окончательного подсчёта, наибольшее количество очков среди всех участников викторины набрала жительница Москвы Любовь Колесниченко – 3622 балла. Для победы ей пришлось принять участие практически во всех активностях, которые были подготовлены организаторами фестиваля. Среди всех регионов ДФО, предложенных к посещению, она выбрала путёвку на Камчатку. "Мы зарабатывали баллы всей семьёй. Для этого даже пришлось посещать лекции, где мы, кстати, узнали много нового о Дальнем Востоке. Очень хотелось побывать на Камчатке, в этом далёком и прекрасном регионе. Поедем туда с дочкой, рассчитываем увидеть вулканы, гейзеры и рыбалку", - рассказала Любовь Колесниченко. По поручению Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина её поздравила руководитель краевого агентства по туризму и внешним связям Елена Стратонова. Она вручила ей путёвки и пожелала ярких впечатлений от поездки, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края. "Очень приятно, что победительница дальневосточного квеста выбрала именно наш регион для путешествия. Камчатка – это невероятное приключение. Нет никаких сомнений, что эта поездка запомнится на всю жизнь. Наши туроператоры возьмут на себя расходы в части перелёта, проживания в отеле не менее 5 ночей, трёхразового питания, трансфера из аэропорта и обратно, а также посещения различных экскурсий", - сказала Елена Стратонова. На втором месте Иван Пантелеев, который набрал 3226 баллов. Он отправится на Чукотку. Ким Павлов исследует Хабаровский край, благодаря заработанным 3046 баллам. Забайкальский край посетит Анна Терентьева, набравшая 2577 баллов. Екатерина Духанина отправится в Приморский край с результатом 1727 очков. В Магаданской области побывает Екатерина Дубовик, которая накопила 1525 баллов. Алексей Власенко, заработав 1497 баллов, поедет в Республику Саха (Якутия). Своими сертификатами победители могут воспользоваться в течение следующего года, они рассчитаны на двоих человек. Кроме того, с 15 декабря 2019 года по 30 апреля 2020 года каждый может стать участником квеста и пройти онлайн игру-викторину из 20 вопросов. Каждую неделю организаторы будут выбирать трёх победителей, набравших максимальное количество баллов, которые получат гарантированные призы. Журнал "Дальневосточный капитал".

