Абсолютный победитель "Большого дальневосточного квеста" выбрал Камчатку местом для своего путешествия

"Очень приятно, что победительница дальневосточного квеста выбрала именно наш регион для путешествия. Камчатка – это невероятное приключение. Нет никаких сомнений, что эта поездка запомнится на всю жизнь. Наши туроператоры возьмут на себя расходы в части перелёта, проживания в отеле не менее 5 ночей, трёхразового питания, трансфера из аэропорта и обратно, а также посещения различных экскурсий", - сказала Елена Стратонова. На втором месте Иван Пантелеев, который набрал 3226 баллов. Он отправится на Чукотку. Ким Павлов исследует Хабаровский край, благодаря заработанным 3046 баллам. Забайкальский край посетит Анна Терентьева, набравшая 2577 баллов. Екатерина Духанина отправится в Приморский край с результатом 1727 очков. В Магаданской области побывает Екатерина Дубовик, которая накопила 1525 баллов. Алексей Власенко, заработав 1497 баллов, поедет в Республику Саха (Якутия).