Обрадовали "двойкой"

Материнский капитал можно будет направлять на покупку жилья через счета эскроу. Это предусмотрено проектом постановления правительства, которое разработал Минстрой. Летом этого года одновременно с реформой долевого строительства были внесены изменения в закон о дополнительных мерах господдержки семей с детьми. Ими предусматривается возможность направления средств материнского капитала на счет эскроу. Однако правилами направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий использование счетов эскроу не предусмотрено. Как сказано в пояснительной записке к документу, необходимо привести правила направления средств в соответствие с законом. Поэтому проектом постановления предлагается дополнить правила положением, что средства или часть средств маткапитала могут быть направлены на счет эскроу.