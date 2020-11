Обрадовали "двойкой"

Молодым семьям и получателям "дальневосточного гектара" начали выдавать ипотеку под 2%. Остальные дальневосточники пакуют чемоданы…

Молодым семьям и получателям «дальневосточного гектара» начали выдавать ипотеку под 2%. Остальные дальневосточники пакуют чемоданы… По данным Минвостокразвития РФ, тысячи дальневосточников уже подали заявки на предоставление им ипотечных кредитов под 2% годовых. Сейчас основная работа с ними только начинается, а первые итоги предполагается озвучить где-то в конце января будущего года. Но первым 120 молодым семьям из Приморья заявки уже одобрены, а трем из них во вторник 10 декабря в торжественной обстановке в офисе банка «ДОМ.РФ» во Владивостоке были вручены сертификаты на получение кредитов под покупку нового жилья. Материнский капитал можно будет направлять на покупку жилья через счета эскроу. Это предусмотрено проектом постановления правительства, которое разработал Минстрой. Летом этого года одновременно с реформой долевого строительства были внесены изменения в закон о дополнительных мерах господдержки семей с детьми. Ими предусматривается возможность направления средств материнского капитала на счет эскроу. Однако правилами направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий использование счетов эскроу не предусмотрено. Как сказано в пояснительной записке к документу, необходимо привести правила направления средств в соответствие с законом. Поэтому проектом постановления предлагается дополнить правила положением, что средства или часть средств маткапитала могут быть направлены на счет эскроу. Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

