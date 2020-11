Победителем дальневосточного конкурса "Стартап Экспедиция" стал проект из Владивостока

На Днях Дальнего Востока свои проекты представили 13 технологических проектов из 11 регионов ДФО

На Днях Дальнего Востока свои проекты представили 13 технологических проектов из 11 регионов ДФО 14 декабря в Москве в коворкинге SREDA прошел финал дальневосточного конкурса технологических компаний «Стартап Экспедиция»: свои проекты представили 13 финалистов из 11 регионов Дальнего Востока. По итогам финальной питч-сессии перед экспертами и членами жюри победителями конкурса стали: 1 место: Проект «Айгер» - Владивосток. Главный приз - путевка на участие в акселерационной программе «Б8» Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутии) с возможностью получения финансирования на сумму до 2 млн.руб., участие в Startup Village 2020; сертификат АНО «еНано» на прохождение любого обучающего курса для инновационных проектов на сайте EDUNANO.RU. 2 место: Проект Hileg Agile - Хабаровск. Приз: сертификат АНО «еНано» на прохождение любого обучающего курса для инновационных проектов, участие в «Менторском клубе» Дальневосточного фонда высоких технологий. 3 место: Проект «Мобильный телефон в системах управление доступом» - Якутск. Приз: сертификат АНО «еНано» на прохождение любого обучающего курса для инновационных проектов, участие в «Менторском клубе» Дальневосточного фонда высоких технологий. Доступ к курсу «Управление инновационным проектом» от «еНано» получили другие 10 участников «Стартап Экспедиции». «Стартап Экспедиция» — это крупнейшая на Дальнем Востоке инициатива по поддержке технологического предпринимательства. О старте проекта объявил в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев: «Мы готовы поддерживать не только якутские стартапы, но и дальневосточные. Развитие нужно для всех», -- подчеркнул он. Региональные этапы в 11 регионах ДФО посетили более 700 зрителей, было подано 195 заявок на конкурс, 113 проектов было рассмотрено. Финал в Москве собрал 70 участников, включая экспертов и гостей мероприятия. Финал мероприятия совместил экспресс-акселерацию и питчи проектов. Своим опытом с проектами поделились эксперты Дальневосточного фонда высоких технологий, ФРИИ, Сколково, Tess Technologies, Акселератора «Б8», Vento, Visitech, Ростелекома, ИТ-парка «Якутск» и др. «”Стартап Экспедиция” доказала, что технологические стартапы есть во всех регионах Дальнего Востока – от Анадыря до Улан-Удэ, - прокомментировал министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов. – И для их дальнейшего развития необходима не только финансовая поддержка, но и образовательное, экспертное содействие. Мы охотно делимся своими знаниями, опытом, а самые перспективные стартапы уже приглашены в нашу акселерационную программу «Б8». «В ходе «Стартап Эксредиции» мы отсмотрели более 100 проектов из каждого региона ДФО и подтвердили нашу гипотезу о достаточном количестве инвестиционно привлекательных проектов ранних стадий. Фонд продолжит взаимодейтвие с финалистами уже по инвестиционному направленинию и в рамках новой программы «Менторский клуб»,- прокомментировал генеральный директор ДФВТ Руслан Саркисов. Организаторами «Стартап Экспедиции» в Москве являются Правительство Республики Саха (Якутия), Дальневосточный фонд высоких технологий, коворкинг SREDA. Партнерами конкурса выступают фонд «Сколково» и образовательный проект АНО «еНано» (группа РОСНАНО). Финалисты «Стартап Экспедиции», 2019 Проект «Айгер» Web-сайт: aiger.ru Описание проекта Конструктор сайтов с искусственным интеллектом для предпринимателей микро- и малого бизнеса, которые не умеют создавать продающие сайты, но хотят получать клиентов из сети Интернет. Конструктор сайтов позволяет создавать продающие сайты без опыта в вэб-разработке. В отличие от wix.com или tilda.cc, в которых сайт создается на основе шаблона, который не гарантирует его маркетинговую эффективность, проект разрабатывает конструктор с искусственным интеллектом, который помогает создавать сайты с прогнозируемой эффективностью. Основатели проекта Бабеев Роман Дмитриевич Регион Приморский край, Владивосток Проект «Пентакан» Web-сайт: primkosmetika.ru Описание проекта Производство лечебной косметики на основе экстракта из трепангов. «Пентакан» — первый дальневосточный косметический бренд. Косметика «Пентакан» — это инновационная разработка российских ученых на основе органического морского сырья. Основатели проекта Трофимова Ольга Игоревна Регион Приморский край, Владивосток Проект «Бионический протез ноги HiLeg Agile» Описание проекта HiLeg Agile — первый российский бионический протез нижней конечности — голеностопного сустава, разработанный с применением технологий машинного обучения. Основатели проекта Курин Михаил Павлович Соколан Владислав Вячеславович Регион Хабаровский край. Хабаровск Проект «Нейростимулятор» Описание проекта Проект направлен на разработку модели нейростимулятора и запуск его производства. Работа прибора основана на методике воздействия транскраниальной стимуляции постоянным током на кору головного мозга. Технология транскраниальной стимуляции позволяет повысить уровень когнитивных навыков таких как: память (долговременная, кратковременная), внимание, скорость запоминания моторных навыков. Принцип работы прибора основан на воздействии постоянного электрического тока на клетки головного мозга (нейроны) Основатели проекта Владислав Михайлович Кислицкий Регион Амурская область, Благовещенск Проект GreenScanner Web-сайт: https://www.greenscanner.ru/ Описание проекта Система точечного внесения гербицидов. Используя систему GreenScanner для подготовки почвы к посевной, вам не придется дожидаться появления густой растительности на поле и обрабатывать химикатами голую землю, вы можете приступать к работе в нужные агрономические сроки. С использованием GreenScanner за счет экономии гербицидов, улучшается логистика заправок опрыскивателя, тем самым повышается скорость выполнения химической прополки (выработка). Также вы можете более качественно бороться с сорняками на своих полях, выборочно обрабатывая сорняки после сбора урожая. Для распознавания сорняков GreenScanner использует высокоточную оптику и высокоскоростные контроллеры. Когда сорняк попадает в поле зрения датчика, на форсунку передается сигнал открытия, таким образом, мы обрабатываем только те участки, где имеются сорняки. При использовании данной технологии расход гербицидов снижается в среднем на 75 - 90%. Основатели проекта Алексей Сергеевич Бурмантов Регион Амурская область, Благовещенск Проект «Создание интерактивных карт с помощью беспилотных летательных аппаратов» Web-сайт: https://lesnoeproektirovanie.tilda.ws/ Описание проекта Создание интерактивной картографической базы данных на землях лесного фонда и землях иных категорий на базе космоснимков высокого разрешения и снимков, получаемых с личных беспилотных летательных аппаратов. Основатели проекта Алексей Геннадьевич Шереметьев Криволапов Павел Александрович Регион Еврейская автономная область, г. Биробиджан Проект «Отходы в доходы» Описание проекта Производство и эксплуатация Комплексов по утилизации органических отходов. В рамках проекта возможно производство: Биотоплива для заправки транспорта Органоминеральных удобрений для собственных нужд и продажи Результатом работы комплексов является: Безотходное производство и решение экологических проблем Снижение себестоимости основной продукции Автономное и недорогое энергообеспечение предприятий АПК Снижение затрат на утилизацию органических отходов Основатели проекта Баир Цыдыпович Санжимитупов Регион Республика Бурятия, г. Улан-Удэ Проект «Kamfishing» - платформа бронирования рыболовных туров на Камчатке Web-сайт: http://kamfishing.ru/ Описание проекта Предлагается создать платформу бронирования рыболовных и туристических туров на Камчатке по аналогии с Booking.com или trivago.ru для гостиниц, или travelata.ru, onvisor.ru, Level Travel для общих туристических туров, но для рыбалки. Основатели проекта Андрусенко Дмитрий Александрович Регион Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский Проект «Образовательный набор по робототехнике "Z-bot"» Описание проекта Разработан образовательный набор по робототехнике для детей 6-9 лет. Конструктор имеет несколько уровней сложности. Позволяет погрузить ребенка в робототехнику, познакомить с принципами конструирования, работой разных датчиков. На первом уровне сложности контроллер имеет уже вшитые в него алгоритмы поведения роботов, в дальнейшем можно открыть доступ к среде программирования сперва визуальную —скретч, а потом и полноценное программирование в среде Arduino IDE. Основатели проекта Мезенин Яков Николаевич Регион Забайкальский край, г.Чита Проект «Береговая электростанция» Описание проекта Волновая электростанция – это электрическая станция, которая располагается в водной природной среде с целью получения электроэнергии из кинетической энергии водных масс. Принцип работы волновой электростанции основан на преобразовании кинетической энергии волн в электрическую. Основатели проекта Раджабов Хафиз Хаитбоевич Регион Чукотский автономный округ, г. Анадырь Проект «Разработка системы интеллектуального видеонаблюдения для геомаркетинга» Описание проекта Разработка программного аппаратного комплекса для определения плотности и направления человеческого и автомобильного потока на улицах городов для проведения геомаркетинговых исследований. Основатели проекта Соболев Евгений Игоревич Регион Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск Проект "ГЕРМЕС" (Автономная базовая станция сотовой связи, Пикеты экстренной связи) Описание проекта Обеспечение каналов связи, передачи данных, мониторинга в труднодоступных районах при отсутствии энергетической инфраструктуры. Основатели проекта Эттенко Кирилл Геннадьевич Регион Магаданская область, г. Магадан Проект «Мобильный телефон в системах контроля и управления доступом» Web-сайт: smartlocks.store Описание проекта В рамках проекта предлагается программно-аппаратный комплекс, позволяющий интегрировать в существующую инфраструктуру СКУД (система контроля и управления доступом) функцию мобильного доступа. Основатели проекта Шейкин Трифон Юрьевич Регион Республика Саха (Якутия). Журнал "Дальневосточный капитал".

