Победителем дальневосточного конкурса "Стартап Экспедиция" стал проект из Владивостока

Система точечного внесения гербицидов. Используя систему GreenScanner для подготовки почвы к посевной, вам не придется дожидаться появления густой растительности на поле и обрабатывать химикатами голую землю, вы можете приступать к работе в нужные агрономические сроки. С использованием GreenScanner за счет экономии гербицидов, улучшается логистика заправок опрыскивателя, тем самым повышается скорость выполнения химической прополки (выработка). Также вы можете более качественно бороться с сорняками на своих полях, выборочно обрабатывая сорняки после сбора урожая. Для распознавания сорняков GreenScanner использует высокоточную оптику и высокоскоростные контроллеры. Когда сорняк попадает в поле зрения датчика, на форсунку передается сигнал открытия, таким образом, мы обрабатываем только те участки, где имеются сорняки. При использовании данной технологии расход гербицидов снижается в среднем на 75 - 90%.