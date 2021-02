Жажда угля: наследники Босова продают «Сибантрацит»

Империя погибшего российского предпринимателя Дмитрия Босова готовится к слиянию с другим российским бизнес-гигантом. Стоимость «Сибантрацита» оценена более чем в один миллиард долларов.

Эта новость может быть интересна для бизнесменов региона, учитывая, что один из активов этой группы — порт Вера, базируется в Приморском крае. Российский крупный бизнес с замиранием ждет завершения сделки десятилетия — Альберт Авдоян, владелец «А-Проперти» намерен приобрести «Сибантрацит» у наследников Дмитрия Босова. Сообщение о слиянии озвучила группа компаний «Аллтек», контролирующая активы погибшего бизнесмена. Согласно опубликованной информации, соглашение «об основных условиях» сделки продажи «Сибантрацита» уже подписано. «РосБизнесКонсалтинг» со ссылкой на несколько своих источников написал, что компания «Сибантрацит» достанется новому владельцу за сумму, превышающую один миллиард долларов. Ранее аналитическое агентство АКРА оценило активы «Сибантрацита» в 80 миллиардов долларов. Выручка предприятия за 2019 год составила 125 миллиардов рублей. Анастасия Харитонова, представитель компании «А-Проперти» подтвердила намерения компании приобрести «Сибантрацит». Приобретаемая компания — один из крупнейших в мире добытчиков антрацита и самый крупный в России производитель металлургических углей. За 2019 год предприятие добыло 23,7 миллионов тонн угля и антрацита. Запасы месторождений, числящихся на балансе компании, достигают 468,1 миллионов тонн. Детали соглашения Никаких существенных изменений в работе «Сибантрацита» будущие собственники производить не планируют. Компания сохранит независимость и продолжит функционировать как независимый рыночный механизм. С нынешними руководителями будут подписаны контракты об их участии в акционерном капитале компании. Изначально компанию намеревалась купить другая группа — ОТЭКО Мишеля Литвака. Источники говорят, что были проведены предварительные переговоры, а сам Литвак получил одобрение многомиллионного долларового займа у главы Газпромбанка Андрея Акимова и готовился вложить в эту сделку все свои свободные средства. Банк готов был предоставить займ уже после проведения полной финансовой, юридической, налоговой и технической проверок. Литвак не смог купить компанию из-за того, что в сделку вмешался случай. Первое его предложение бизнесмена не подошло по цене владельцам «Сибантрацита», а в дальнейшем переговоры осложнились из-за конфликта между родственниками погибшего Босова. Спорная ситуация заключалась в следующем — после смерти предпринимателя, его супруга Катерина заполучила половину доли супруга в «Аллтеке», головной компании «Сибантрацита». Начались судебные споры с матерью и сыновьями Босова от предыдущих браков. В итоге суд признал переход доли в компании Катерине незаконным. Московский областной суд поддержал это решение, отклонив апелляцию Катерины Босовой. После решения аппеляционного суда доля Босова, по закону, будет распределена между наследниками — восьмью родственниками предпринимателя. Каждый сможет получить 10,82% «Аллтека». Оставшиеся доли принадлежат партнерам бизнесмена — Дмитрию Аге, Игорю Макарову и Олегу Шемчуку. Стороны подробности конфликта не афишируют и не раскрывают информации о том, как семейный разлад может отразиться на завершении сделки. Охота на антрацит В 2019 году Авдолян намеревался создать на Дальнем Востоке промышленный кластер в который должны были войти якутские активы — Эльгинское месторождение и Якутская топливно-энергетическая компания, приморский порт Вера и Огоджинское угольное месторождение. «Сибантрацита» в этом списке не было. Структуры Авдоляна скупили долговые обязательства ЯТЭК и получили контроль над компанией в сентябре 2019 года. В 2020 году эти же структуры консолидировали все активы Эльги, самого большого российского угольного месторождения, выкупив проект разработки у ПАО «Мечел» и Газпромбанка. Возглавил Эльгинский проект Александр Исаев, который до этого был партнером Босова по «Востокуглю». Из-за конфликта бизнесмена Исаева с акционерами, он был уволен из «Востокугля», а также покинул совет директоров «Сибантрацита». «Востокуголь» и «Сибантрацит» делили порт Вера и Огоджинский проект в равных долях. Именно на эти акции претендовал Авдолян. Еще часть акций была в собственности «Ростеха», Екатерины Лапшиной, основателя Era Capital и президента «Росинжиниринга» Дмитрия Новикова. Летом «А-Проперти» уже приступило к экспорту угля с Эльги через порт Вера. Движение активов Смерть бизнесмена Босова и увольнение Исаева сдвинули с места вопрос продажи 16,7% приморского порта Вера партнерам «Ростеха» в рамках call-опциона. Такое же требование «Ростех» предъявил по Огоджинскому угольному проекту. И «Востокуголь» и «Сибантрацит» оспорили эти требования. В конце января 2021 года наследники Босова согласились продать половину акций в обоих проектах. Сумма сделки осталась неизвестной, но источники РБК сообщили, что речь шла о десяти миллиардах рублей. В феврале представитель «Ростеха» сообщил, что корпорация не принимает участия в соглашении по покупке «Сибантрацита». Управляющий партнер Metals & Mining Intelligence PRO Александр Андреев отмечает, что между компаниями Авдояна и и «Сибантрацитом» нет особой синергии, кроме того активы компаний находятся на разных концах страны. Однако совместный продукт обоих предприятий может быть востребован на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Список претендентов Летом 2018 года «Сиантрацит» провел крупную рекламную акцию — в деловых изданиях выходили полосы, на которых было напечатано одно единственное слово — наименование компании. Примерно в тоже самое время стало известно, что в определенных кругах уже начались переговоры по поводу продажи предприятия. Источники федеральных бизнес-изданий говорили о том, что возможность покупки «Сибантрацита» рассматривали структуры связанные с компанией «Коулстар» и Эдуардом Худайнатовым. Также вполне серьезно источники заявляли о возможном интересе со стороны украинского бизнесмена Сергея Курченко, переехавшего в Россию после отставки Виктора Януковича с поста президента Украины. Один из знакомых Босова сообщил, что сделка не состоялась из-за того, что стороны не сошлись в цене. Сам бизнесмен оценил тогда свои активы в три миллиарда долларов. После того как РБК выпустил материал о Худайнатове и его заинтересованности «Сибантрацитом», номер «Ведомостей» вышел с рекламной полосой «Не продается». В феврале 2021 года источник одного из федеральных деловых изданий подтвердил, что интерес «Коулстара» к покупке компании остался прежним. Компания находится в числе претендентов на владение этим активом. Другой источник упоминал о том, что покупкой «Сибантрацита» заинтересован СУЭК. При этом, по словам лиц, знакомых с ситуацией, наследники Босова остановились на «А-Проперти» не потому что это самое выгодное предложение, а потому что эта компания «самая ресурсная» из всех претендентов.

