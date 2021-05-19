Приморским инвесторам окажут необходимое содействие

Встреча вице-премьера Правительства РФ — полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с инвесторами прошла во Владивостоке в среду, 19 мая. В мероприятии также приняли участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
На встрече в кампусе ДВФУ на острове Русский присутствовали руководители крупных российских, китайских и корейских компаний с инвестиционным портфелем на сумму более 120 миллиардов рублей. В Приморском крае намерены реализовать новые проекты в области сельского хозяйства, промышленности, туризма, современной медицины. Полпред поручил оказать инвесторам необходимое содействие, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
Представители бизнеса поделились с кураторами региона своими проблемами и пожеланиями.
Так, генеральный директор представительства Lotte International во Владивостоке Чой Вон Бо рассказал о проекте строительства элеваторного комплекса мощностью 42 тысячи тонн в Хорольском округе. Ввести в эксплуатацию первый этап этого проекта (32 тысячи тонн) планируется августе 2022 года.
Корпорация «Технониколь» планирует построить в регионе завод по производству битумных материалов и мастики, завод по вторичной переработке полимеров и производству панелей XPS, логистический распределительный центр.
«В декабре было поручение Президента России начинать проект. Компания уже готова вкладывать деньги. Нам необходимо найти подходящую площадку в 30 гектаров, при этом важно наличие железной дороги и газа. Мы активно работаем в этом направлении с Корпорацией развития Дальнего Востока и Инвестиционным агентством Приморского края. К сожалению, пока подходящего участка не нашли», — проинформировал гендиректор ООО «Технониколь — Дальний Восток» Павел Пашков.
Юрий Трутнев дал месяц профильным ведомствам на решение данного вопроса.
«Хотел бы, чтобы в течение месяца площадка была определена. Если земля федеральная, муниципальная, неиспользуемая, тем более в рамках территории опережающего развития, чего там возиться?!» — обозначил полпред.
Олег Кожемяко подчеркнул, что указанный проект крайне важен для Приморского края.
«У нас расширена программа по строительству жилья. В прошлом году мы перевыполнили план национального проекта на 15% и сдали 640 тысяч квадратных метров. В этом году нужно сдать 800 тысяч, в 2022 году — миллион квадратных метров жилья. Поможем найти площадки, ближе к порту, где есть газораспределительные станции. Сформулируйте предложение — найдем такое место», — подчеркнул глава Приморья.
По словам Павла Пашкова, соответствующее письмо уже подготовлено и будет передано на имя губернатора края.
«Эл-Эйч Корпорейшн» («LH Corporation») намерена построить индустриальный комплекс для размещения производств корейских компаний в ТОР «Надеждинская». Под строительство определен участок на площадке «Западная». По словам генерального директора представительства LH Corporation в России Со Чжин Хуна, началась регистрация компании в российской юрисдикции.
Во время презентации проектов поднимался вопрос обеспечения предприятий газом. Так, компания «Легендагро» намерена создать в ТОР «Михайловский» российско-китайский вертикально интегрированный агрохолдинг, подразумевающий выращивание риса, кукурузы, строительство завода по глубокой переработке сои мощностью 240 тысяч тонн в год, трейдинг и логистику. Основными акционерами являются китайская стратегическая инвестиционная платформа для развития агробизнеса Joyvio Group и Beidahuang Group. Одно из направлений деятельности холдинга связано с растениеводством. Первый урожай был собран в Приморье два года назад. В 2020-м около 2 тысяч гектаров были засеяны рисом, 1,4 тысячи гектаров — соей. В этом сезоне компания планирует обрабатывать около 4,5 тысяч гектаров земель. Для организации перевалки зерновых и масличных агрокультур компания развивает собственную логистическую компанию, которая стала резидентом Свободного порта Владивосток. Также компания ведет стивидорную деятельность в портах Зарубино и Владивосток. Как отметил генеральный директор ООО «Легендагро Приморье» Дмитрий Савенков, суммарный объем вложений в проекты, реализуемые в Приморье, превысил 900 миллионов рублей.
«Предприятие серьезное. Газпром сейчас работает по принципу „бери-плати“. Подтвердите свои возможности и потребности по газу», — обратился Олег Кожемяко к инвестору.
Юрий Трутнев поручил Корпорации развития Дальнего Востока в недельный срок подготовить информацию о потребностях газа для инвесторов Приморского края.
Старший вице-президент KT Corporation Мун Сон Ук рассказал о планах по реализации в Приморье четырех проектов: строительства современного медицинского центра, гостиницы, гольф-поля в игорной зоне и создания совместно с российским партнером дата-центра.
Компания «Морской порт Коулстар» намеревается создать современный высокотехнологичный морской терминал для перевалки нефтепродуктов и угля в рамках реализации стратегии развития портовых перегрузочных мощностей. В первом квартале этого года компания получила статус резидента Свободного порта Владивосток. Как сообщил генеральный директор компании Александр Фокин, мощность терминала составит 35 миллионов тонн в год.
ООО «ВосточноАрктическая Нефтегазовая Корпорация» построит на Дальнем Востоке три малотоннажных СПГ-завода. Один из них — в Уссурийске. Уже завершены изыскательские, проектно-сметные работы, заказано и изготавливается оборудование.
Юрий Трутнев поблагодарил бизнесменов за интерес к инвестированию в Дальний Восток.
«Для нас важно, чтобы наш Дальний Восток динамично развивался. А это можно сделать только с запуском новых предприятий, строительством новых заводов. Мы готовы открыты для взаимодействия с инвесторами и готовы оказывать им содействие в реализации их проектов», — подытожил он.