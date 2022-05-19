Акциями начали заманивать: в Приморье стала дешеветь сложная техника

Акциями начали заманивать: в Приморье стала дешеветь сложная техника
Акциями начали заманивать: в Приморье стала дешеветь сложная техника
Сегодня, 17:36БизнесФото: 1MI
В апреле укрепление рубля и исчерпание ажиотажного спроса способствовали замедлению месячного прироста цен. Его уровень остался высоким, из-за чего годовая инфляция в апреле продолжила расти — до 17,8% в среднем по России.

При этом, по данным Банка России, сильнее всего подорожало продовольствие — на 20,5%. В этой группе лидером роста цен стали овощи — с начала года они стали дороже на треть. Основной вклад в замедление месячного роста цен на питание внесло уменьшение темпа удорожания сахара в апреле до 0,2% с 44% в марте.

Промышленные изделия стали дороже на 20,2%. И это ещё при том, что в прошлом месяце бытовая техника и электроника подешевели на 3-15% после роста цен на 20–25% месяцем ранее. Рост цен на автомобили также уменьшился с 22,8% в марте до 1,2% в апреле.

Услуги с начала года подорожали почти на 11%. В этой сфере драйверами роста стал коммерческий сервис бытовой и медицинский. Кроме того, ускорился рост цен на авиаперелёты и услуги связи.

Меж тем, в Приморье, по данным крайстата, сложились намного более щадящие темпы инфляции. По данным региональной статистики, за первые четыре месяца 2022 года цены в крае увеличились на 10,3%, что больше, чем за весь 2021 год (7,4%). Продовольствие подорожало в целом на 12%, промышленные товары — на 12,7%, услуги — на 4,7%.

На 8-12% в апреле выросли в цене чай, соль, кофе, консервы томатные, маргарин, зефир и пастила. Дешевле на 11-12%, чем в марте приморцы покупали свежие огурцы и помидоры; а лимоны и бананы — на 6% и 17%, соответственно. Сахар, подорожав в полтора раза относительно декабря прошлого года, за апрель подешевел почти на 5%.

После скачка цен на бытовые и электротовары в марте, в апреле наметилось снижение цен на них на 9%, стали появляться акции со скидками в магазинах со сложной техникой.

На 12% поднялись цены на авиабилеты, на 7% увеличилась абонентская плата за пакет услуг сотовой связи. На 6,4% в апреле снизилась плата за пользование потребительским кредитом.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2023 году снизится до 5–7% и вернётся к 4% в 2024 году.

Сюжеты:
Приморье
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Приморьеинфляция
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