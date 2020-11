Итальянцы в Приморье

В период Восточного экономического форума впервые приглашенная итальянская делегация привезла во Владивосток не только знаменитый шедевр Ботичелли "Мadonna della loggia" и пассажирский лайнер Costa Venezia

В период Восточного экономического форума впервые приглашенная итальянская делегация привезла во Владивосток не только знаменитый шедевр Ботичелли «Мadonna della loggia» и пассажирский лайнер Costa Venezia, но и серьезные намерения укрепить социальные и экономические интересы обеих стран на Дальнем Востоке. Принято решение об открытии итальянского почетного консульства во Владивостоке, возглавил которое Стефано ЛЕОПАЛЬДИ (на фото). «С сегодняшнего дня мы работаем над развитием и воплощением новых проектов итальянских брендов, которые в ближайшее время будут присутствовать в Приморском крае, а также в скором времени в Милане и Риме будет организована выставка, где официально представят Дальневосточный регион России. Мы выражаем огромную благодарность губернатору Олегу Кожемяко за проявленный большой интерес к нашим программам и за поддержку наших инициатив» - заявил консул. Виталий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter