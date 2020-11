Мы заряжены на развитие цифровой экономики

Дальневосточники очень быстро преодолели настороженность к применению интернет-технологий при управлении собственными финансами

Председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрий Суховерхов рассказал о новых трендах в регионе Дальневосточники очень быстро преодолели настороженность к применению интернет-технологий при управлении собственными финансами и сейчас движутся по этому пути стремительно. Этому много объяснений. К переходу в диджитал подталкивают наши расстояния – интернет «сшивает» территорию в более плотное единое пространство. Сказывается особый первооткрывательский менталитет жителей региона. Свою лепту вносит и близость технологически развитых соседей – чужой пример тоже бывает заразителен. Председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрий СУХОВЕРХОВ приводит только одну цифру – в 2019-м году уже около 73% заявок на потребительские кредиты в Дальневосточном Сбербанке было подано онлайн. При том, что еще год назад дистанционно такие заявки направляли только 49% клиентов. И гасить долги эти люди в банк уже не ходят. К хорошему сервису привыкаешь быстро. Рост объемов кредитования и при этом снижение рисков их невозврата – тоже в значительной степени «зона ответственности» цифровых технологий. Так же, как и поиск новых ниш для создания финансовых и партнерских продуктов. Дочерние айтишные компании Сбербанка постоянно генерируют продукты, которые не касаются напрямую банковской сферы, тем самым подтягивая на новый уровень не только бизнес, но и саму повседневную жизнь. Монитор мэра и инновации в транспортной сфере Дмитрий Евгеньевич начинает наш разговор с конкретных историй: - Сбербанк, к примеру, предлагает много решений для проекта «Умный город». Сейчас мы ведем переговоры с рядом регионов Дальнего Востока о внедрении первого, наиболее отработанного и близкого к практическому применению, элемента – блока по анализу и контролю работы дорожной и коммунальной техники. ГЛОНАСС и дополнительно установленные датчики обеспечивают максимально полную информацию, которая выводится на монитор любого электронного устройства – в нашем случае это так называемый «монитор мэра». Руководители города, хозяйственных подразделений могут оперативно принимать решения и контролировать нужные процессы в режиме онлайн. Мы в последнее время очень тесно взаимодействуем с муниципалитетами, и в перечень моих задач сейчас входит продвижение не только банковских, но и небанковских продуктов, которые улучшают качество жизни людей. Это социальная ответственность, которая является частью корпоративной миссии Сбербанка. К примеру, мы в этом году хорошо продвинулись в вопросе безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Около 2 тыс.транспортных единиц в крупнейших городах Дальнего Востока уже оборудованы системой безналичной оплаты проезда. За первое полугодие 2019 года было совершено более 11,5 млн транзакций в транспорте по банковским картам. Для сравнения: за весь прошлый год было совершено около 6 млн транзакций. Тем самым мы решаем комплекс задач: повышается собираемость оплаты, упрощается денежный оборот. Кроме прямого удобства для пассажиров и перевозчиков, повышается собираемость налогов. Власти регионов получили современный инструмент по цифровизации экономики в транспортной отрасли. И если смотреть дальше, косвенно это влияет на всю сферу торговли: безналичная оплата становится повсеместной – сегодня даже на фермерском рынке часто можно рассчитываться картой. Мы предполагали такой эффект, но не ожидали, что эта тенденция будет так быстро набирать обороты. В онлайн по любому поводу - Сбербанк – лидер цифрового развития. Иной раз складывается впечатление, что банк не хочет нас видеть, по любому поводу готов отправить в онлайн… - Скажу так: существенно увеличивая количество услуг в электронном виде, мы не видим сильного снижения потока посетителей в наших отделениях. У человека всегда может найтись повод или желание лично прийти в банк, поэтому на Дальнем Востоке мы не закрыли ни одного филиала, продолжаем вкладываться в развитие своего персонала и считаем своей социальной обязанностью обеспечить дальневосточникам высокую доступность финансовых услуг в удобном для них канале обслуживания. Достигается это не только развитием онлайн-сервисов, но и расширением сети устройств самообслуживания, увеличением количества POS-терминалов в торговых и сервисных организациях. Кстати, прорывом следующего года для нас может стать совмещение банковских услуг гражданам и юридическим лицам с государственными и муниципальными услугами, которые граждане привыкли получать в МФЦ. Широкая сеть нашего присутствия в этом смысле дает нам большие возможности для повышения территориальной доступности госуслуг для граждан, а также расширения перечня предоставляемых в банке услуг. Уже реализовано несколько успешных пилотных проектов, в том числе – в Хабаровске и Владивостоке, и мы рассчитываем на дальнейшую синергию с МФЦ. Государство, так же, как и мы, все больше уходит в цифровую сферу. И то, что человеку удобнее совершать операции онлайн – это абсолютный факт. К слову, в этом году Сбербанк был признан главным банком-инноватором Центральной и Восточной Европы по версии журнала Global Finance. В этой номинации оценивалось, насколько активно финансовые организации используют передовые технологии и новейшие подходы к обслуживанию клиентов. - Какие цифровые сервисы считаете наиболее интересными, продвинутыми, востребованными дальневосточниками? - Все цифровые сервисы, которые выводит на рынок Сбербанк, являются передовыми, а их востребованность растет по мере развития продукта: чем глубже мы его «погружаем» в жизнь, чем больше к нему присоединяется партнерских программ, тем больше постоянных пользователей. В качестве примера можно привести наш сервис «ДомКлик», который работает в форматах сайта и мобильного приложения. Сегодня он представляет собой уже настоящую экосистему, помогающую клиентам в операциях с недвижимостью на всех этапах. Через него можно выбрать квартиру на рынке, подать заявку на ипотечный кредит и получить решение по заявке с помощью смартфона в любое время в любом месте, отслеживать этапы сделки, обмениваться документами и общаться со своим ипотечным менеджером. А с недавнего времени на платформе появилась возможность размещать объявления по аренде и продаже недвижимости. Совместный сервис Сбербанка и Росреестра «Электронная регистрация» позволяет покупателям жилья зарегистрировать договор с продавцом онлайн. Помимо этого, клиенты Сбербанка могут заказать правовую экспертизу, которая позволяет показать историю всех переходов права собственности с 1998 года, проверить надежность продавца. А сервис безналичных безопасных взаиморасчетов гарантирует сохранность денег и четкое исполнение обязательств, экономит время. Причем все сервисы можно использовать и при приобретении недвижимости без ипотечных средств. Но жизнь зовет нас все дальше – с помощью сервиса новоселы могут заказать дизайн квартиры или посмотреть готовые решения, застраховать жилье. Потенциал для развития у «ДомКлик» большой. Среди последних инновационных проектов – «диалоги» в Сбербанк Онлайн. Благодаря его внедрению Сбербанк получил награду «Самый инновационный банк» среди банков Центральной и Восточной Европы по версии журнала Global Finance, о которой я уже говорил. Это уникальный банковский сервис, в котором клиенты могут удобно переписываться и переводить деньги в формате чатов, отправлять стикеры и открытки. Можно упомянуть проект «Единый поиск» в Сбербанк Онлайн на основе машинного обучения, который, благодаря персональным результатам, помогает быстрее перейти в нужный раздел. Проект «Дэшборд по экосистеме» в омниканальной платформе «Навигатор» позволяет осуществлять мониторинг выполнения ключевых финансовых и нефинансовых показателей, анализировать инвестиции и динамику бизнес-планов в разрезе компаний экосистемы Сбербанка. Строить по-новому - Дмитрий Евгеньевич, нынешний год внес существенные изменения в правила финансирования жилищного строительства. Проектное финансирование и эскроу-счета – это новые для банка истории? - Для Сбербанка – нет. Для целого ряда наших клиентов, строительных компаний, – да, нужно будет осваивать другие правила финансирования и вписываться в законодательные требования. Мы понимаем, что многим на начальном этапе будет трудно менять привычную схему, поэтому не только создали адаптированные к новым условиям предложения, но и запустили в пилотном режиме комплексные продукты для застройщиков и их покупателей. У участников строительства будет выбор и возможность задействовать различные льготные условия кредитования. Мы ожидаем рост проектного финансирования в сфере жилой недвижимости на 40-50% от сегодняшнего уровня. С тех пор как Сбербанк первым на рынке стал предлагать застройщикам проектное финансирование с использованием эскроу-счетов, спрос на данный продукт со стороны девелоперов только растет. Ну, и если возвращаться к IT-технологиям, то покупателям квартир в домах, которые будут строиться в партнерстве со Сбербанком, чтобы увидеть, в каком состоянии дела на объекте, на стройплощадку ходить не придется. Мы обеспечим прозрачность отношений и постоянный мониторинг объекта. ВАЖНО - Сбербанк первым на российском рынке предложил предпринимателям кредитную бизнес-карту. Но кредитование – это всего лишь часть цифрового сотрудничества. Сбербанк сегодня строит экосистему технологических сервисов, которые помогают предпринимателям повысить конкурентноспособность и эффективность бизнеса. К примеру, предпринимателям мы сделали уникальное предложение – аренда онлайн-касс. Эту задачу мы можем решить для представителей МСП «под ключ». Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

