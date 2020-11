Ремонт дорог во Владивостоке пойдет ускоренными темпами

Во всех районах Владивостоке продолжается восстановительный ремонт дорог, пострадавших от прошедших ливней

Во всех районах Владивостоке продолжается восстановительный ремонт дорог, пострадавших от прошедших ливней. В списке - более чем 100 улиц. На части из них работы уже завершены, на других – в самом разгаре. А 15 улиц отремонтируют комплексно в рамках нацпроекта БКАД. Ускорить темпы и оптимизировать работы по ремонту дорог – такое поручение дал глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК подрядным организациям в ходе совещания, которое состоялось на минувшей неделе в администрации города. Времени до наступления холодов осталось совсем немного, поэтому работы должны вестись и днем, и ночью. - Мы понимаем, что, работая днем, создаем неудобства автолюбителям. Но это вынужденная мера. Нужно максимально быстро заасфальтировать поврежденные участки дорог в городе, - отметил глава Владивостока Олег Гуменюк. Как заверили мэра представители подрядных организаций, работы, которые были приостановлены из-за плохих погодных условий, сейчас продолжаются усиленными темпами. Контроль городских служб за работой дорожно-строительных компаний также идет и днем, и ночью. Только за одну неделю восстановлено дорожное покрытие на улице Западной, проспекте 100-летия Владивостока, Пограничной, Луговой, Корабельной Набережной, Светланском переулке, Фирсова, Аллилуева, Калинина и более десятка других. Масштабные дорожные работы ведутся на Борисенко – к качеству покрытия этой улицы у горожан было много нареканий. Здесь рабочие снимают деформированный слой асфальта, проливают битумом дорожное полотно и укладывают новое асфальтобетонное покрытие. Комплексный ремонт идет на улице Снеговой: здесь ремонтируют не только проезжую часть, но и обновляют систему ливневой канализации и обустраивают тротуар. Работает сразу несколько бригад: одни монтируют бортовые камни, другие ремонтируют сети ливневой канализации. Как сообщили в городском отделе инженерных коммуникаций, на Снеговой будет установлено свыше 3000 погонных метров новых лотков для приема воды и отвода ее с проезжей части. Также смонтируют около 50 новых дождеприемников. Завершаются ремонтные работы на улице Хабаровской. В конце минувшей недели там начали укладывать верхний слой асфальта из особо прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА). На финишную прямую вышли работы на улицах Вилкова, Добровольского. Специалисты управления дорог и благоустройства отметили, что подрядные организации отремонтируют также улицы Капитана Шефнера, Маковского, Фонтанную, Уборевича и другие улицы города. На сегодняшний день на большей части Капитана Шефнера уже сделаны новые тротуары и установлены бортовые камни. Впереди – бетонирование и укладка нового асфальта. Все работы подрядчики должны завершить до конца строительного сезона. Кипит работа и на острове Русском – здесь завершается асфальтирование новой дороги к поселку Поспелово. К слову, впервые на участке установлены столбы освещения. Всего на Русском острове в этом году будет заасфальтировано 8 км дорог – в районе поселка Экипажный, Парис и Поспелово. Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

