В Приморье готовы обслуживать творения Илона Маска

ПАО "РусГидро" запустило в трех городах Приморья первую на Дальнем Востоке сеть быстрых зарядных станций для электромобилей

ПАО «РусГидро» запустило в трех городах Приморья первую на Дальнем Востоке сеть быстрых зарядных станций для электромобилей. Станции способны заряжать два электромобиля одновременно, обеспечивая до 200 километров хода за 30-40 минут. Дозаправка занимает несколько минут, полная зарядка – около получаса. Сеть на данном этапе насчитывает 10 зарядных станций, они размещены во Владивостоке, Уссурийске и Артеме. По итогам пилотного проекта энергетики примут решение о дальнейшем развитии сети станций на Дальнем Востоке, в первую очередь речь идет о Хабаровском крае. Станции установлены на парковках супермаркетов и торгово-развлекательных центров, у офисов расчетно-информационных центров «РусГидро» и на традиционных автозаправках. Оплата за киловатт/часы потребленной энергии может осуществляться через мобильное приложение. Станции совместимы со всеми имеющимися сегодня на рынке электромобилями и поддерживают разные порты: для японских автомобилей - 50 кВт, для европейских автомобилей - 50 кВт, а также на 22 кВт. Партнером «РусГидро» по проекту стала входящая в структуру международной группы Enel компания «Энел Икс Рус». В соответствии с договором «Энел Икс Рус» осуществила поставку, установку и ввод станций в эксплуатацию, а «Русгидро» занималась их подключением к сети Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото автора.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter